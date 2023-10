Fedez operato di nuovo e sui social vola l’hashtag #forzafederico

Sembra non esserci pace per Fedez. Il 34enne milanese in giornata avrebbe dovuto essere dimesso dell’ospedale Fatebenefratelli. Ma a cambiare i piani della famiglia Ferragnez e dell’equipe medica della struttura meneghina è stato un nuovo sanguinamento, avvenuto nella serata di domenica, da una delle due ulcere che l’avevano costretto al ricovero prima, e all’operazione poi, nella giornata di giovedì.

Il rapper si è tornato dunque sotto i ferri per suturare la ferita sanguinante e per ricevere un’ulteriore trasfusione, successiva a quella che, per parola dello stesso rapper, “l’avevano fatto sentire molto meglio” dopo il primo intervento.

L’apprensione e la vicinanza dei fan

Dopo giorni in cui sembra, anche per le parole del medico che lo operò per il cancro al pancreas, che l’odissea medica di Fedez potesse giungere a un rapido epilogo, oggi l’allerta per le condizioni di salute del rapper è salita repentinamente, tanto che i suoi fan, per far sentire la loro vicinanza, hanno lanciato sui social, in particolare su X, ex Twitter, l’hashtag “#ForzaFederico”, dove in tantissimi hanno lasciato messaggi di supporto all’artista e alla sua famiglia.

In molti si sono limitati a scrivere #ForzaFederico, mentre altri hanno optato per messaggi più elaborati: “Abbastanza preoccupata per Fede, spero si rimetta presto e possa tornare a casa dai suoi bimbi e dalla sua famiglia. Forza Federico”, scrive Sara. “No non mettono tutto sui social e oggi è la dimostrazione che se non vogliono dire qualcosa giustamente non la dicono e sono altri che mettono bocca nelle vicende private di #Fedez e Chiara Ferragni. Quando e se vorranno spiegheranno loro la situazione. Dico solo forza Federico”, il messaggio di Gian.

La visita di Chiara e la data di dimissioni

Per quanto riguarda la degenza, dopo questo nuovo disagio si naviga a vista: dal reparto solventi del Fatebenefratelli al momento non si fanno previsioni sulle dimissioni di Fedez, ma da quanto trapela non sarebbero imminenti. Il rapper dopo il nuovo sanguinamento di domenica sembrerebbe molto debole. Oggi ha nuovamente ricevuto le visite della moglie Chiara Ferragni e dei suoi genitori.