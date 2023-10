Fedez, la Rai blocca l’intervista a Belve. Francesca Fagnani: “Non finirà così”

Milano, 1 ottobre 2023 – Mentre Fedez combatte la sua ultima battaglia da un letto d’ospedale al Fatebenefratelli, fuori si scatena l’ennesima bufera. Questa volta il nome del rapper è al centro di una diatriba “televisiva”: nemmeno il tempo di annunciare la sua partecipazione al fortunatissimo Belve di Francesca Fagnani, che a stretto giro di posta è arrivato uno stop.

Secondo TvBlog la Rai non avrebbe dato l'assenso alla partecipazione del rapper alla nuova edizione del programma. Un “no” confermato anche via social dalla stessa padrona di casa: “L'unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l'ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così”.

Di fatto, il ricovero di Fedez in ospedale per emorragia interna ha eliminato il problema. Ma resta una certezza: i rapporti di Fedez con viale Mazzini sono rovinatissimi. Il cantante, marito di Chiara Ferragni, aveva accusato la Rai di voler censurare un suo intervento contro l'omofobia e le posizioni della Lega contro il ddl Zan al Concertone del Primo Maggio 2021. E come dimenticare la sua partecipazione controversa a Sanremo 2023. Nell'ultima edizione del festival aveva attaccato alcuni politici italiani, in particolare Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture, mostrando (e strappando) la foto dell'esponente del governo Meloni in divisa da nazista durante una festa nel 2005 e la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, attaccata sulla questione dell'aborto, costringendo l'allora direttore dell'intrattenimento prime time Stefano Coletta a dissociarsi dopo il suo freestyle nella seconda puntata. Per finire poi con il famoso bacio fluido con Rosa Chemical nella puntata finale.

Le parole di Fagnani, tuttavia, fanno pensare che non sia detta l’ultima parola.