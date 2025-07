Fontana punge gli alleati: "Nuova era con Bozzetti?. Per la Fiera spero di no. Forzisti rivolti al passato"

Manda un monito a Giovanni Bozzetti, nuovo presidente di Fondazione Fiera Milano, e soprattutto a Fratelli d’Italia, che lo ha fortemente sponsorizzato: adesso c’è da essere all’altezza di chi ha guidato la Fondazione negli ultimi anni, di quell’Enrico Pazzali che, dopo due mandati in largo Domodossola, è stato di fatto travolto dall’inchiesta della procura di Milano sui presunti dossieraggi illeciti condotti attraverso la società Equalize. A Forza Italia, l’altro alleato della sua maggioranza, per l’esattezza al coordinatore regionale azzurro Alessandro Sorte e a Roberto Formigoni, riserva invece una replica densa di sarcasmo e di... antiche lettere: "Laudatores temporis acti" (Tradotto dal latino: "Lodatori dei tempi passati"), così definisce i due forzisti. Insomma, Attilio Fontana non le ha mandate a dire, non ieri mattina.

Proprio ieri la Giunta regionale ha approvato la delibera con la quale ha designato Bozzetti alla presidenza della Fondazione. La nomina non è ancora operativa, occorre il via libera in Consiglio regionale. Ma il passaggio in Aula si annuncia come una formalità: Bozzetti è in sella. Ma a chi gli chiede se ora in Fondazione Fiera si aprirà una nuova era, il presidente leghista della Regione risponde: "Si apre una nuova presidenza, una nuova governance. Mi auguro che non sia una nuova era perché l’era che si conclude oggi, è stata un’era molto bella, i risultati sono stati eccellenti, Fondazione Fiera ha assunto un valore che va oltre quello che è sempre stato in passato, è una Fondazione che è entrata nelle realtà della città, che ha affrontato i problemi della città, che ha dato una mano sostanziale a risolvere alcuni problemi, anche drammatici, basti pensare all’ospedale in Fiera o ai centri per le vaccinazioni. Meno drammatico il problema della pista di pattinaggio veloce che senza l’intervento della Fiera avrebbe rischiato di creare un danno non di poco conto, quindi speriamo che vada avanti così". Quindi la replica al Pd: "Spartizione politica? Il Pd farebbe bene a guardare in casa sua, quando capita a loro di dover governare le spartizioni che fanno loro, quelle sì, sono vere spartizioni, molto violente".

Forza Italia, ora. Sabato Sorte ha dichiarato che la Lombardia correva di più quando a governarla erano proprio i forzisti. Il riferimento era, in particolare, al (quasi) ventennio di Formigoni, governatore per ben quattro mandati, dal 1995 al 2013. Fontana in parte si appella ai numeri e in parte ricorre al sarcasmo: "I numeri smentiscono quello che è stato detto, se è vero che siamo la prima Regione manufatturiera, la seconda in Europa, e che stiamo crescendo più di tutte le altre Regioni di Europa nonostante si stia vivendo in tempi non semplici: abbiamo affrontato il Covid, abbiamo affrontato due guerre, le crisi energetiche. Credo che dai tempi degli antichi Romani esista una categoria di persone che apprezzano i tempi andati, sono i “laudatores temporis acti“. Tutti credono che il passato sia più bello: eravamo più giovani, avevamo più entusiasmo e, quindi, è chiaro che il passato, soprattutto per chi più giovane non è (un riferimento a Formigoni? ndr), assurge ad un’aura di bellezza e di mito che, a volte, va oltre la realtà". Provocazioni, quelle dei forzisti? "No, anche io quando guardo al mio passato, alla mia gioventù, mi sembra tutto di una bellezza incredibile. Magari al momento non era così, ma vista a posteriori... se ne hanno parlato i latini, loro difficilmente sbagliavano".