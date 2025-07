Coro del Duomo, cambio al vertice. Alberto Sala al posto di Palombella. Una "figura terza" dopo le tensioni

Cambio al vertice della Cappella musicale del Duomo di Milano: Alberto Sala - dal primo agosto - ne sarà maestro e direttore. Non esce di scena, ma cambia completamente incarico, monsignor Massimo Palombella, che lavorerà all’interno dell’Area Cultura della Veneranda Fabbrica del Duomo, "per la promozione di iniziative di studio, di ricerca e concertistiche, volte alla valorizzazione del patrimonio storico e musicale, con particolare riferimento al fondo musicale dell’Archivio", è stato spiegato internamente ai coristi adulti e alle famiglie dei Pueri Cantores, dopo l’ultimo Cda della Veneranda Fabbrica del Duomo. Precisando che saranno attività "del tutto al di fuori dell’ambito liturgico e di quello relativo alla Cappella Musicale". E - con questa precisazione - si cerca di voltare pagina dopo le tensioni dei mesi corsi e le lettere anonime arrivate a dicembre all’attenzione dell’arcivescovo Mario Delpini, che contestavano "aggressioni verbali, scoppi d’ira, minacce, frasi offensive e discriminatorie" da parte del maestro Palombella, che era appena stato condannato in primo grado dal Tribunale dello Stato della Città del Vaticano per fatti di carattere amministrativo che non riguardavano l’impegno musicale ed educativo svolto alla Veneranda Fabbrica dal settembre 2021, ma presunti illeciti nella gestione finanziaria del Coro della Cappella musicale pontificia Sistina. Accuse che il maestro ha sempre respinto.

A febbraio era stata avviata dalla Veneranda Fabbrica anche un’indagine “di clima“ - affidata alla nota società di consulenza EY (Ernst & Young) - per fare chiarezza sulle tensioni, "senza finalità investigative" - aveva precisato subito la Veneranda - "ma a tutela del benessere di tutti", monsignor Palombella incluso.

L’indagine di clima si è di fatto chiusa nei mesi scorsi. Palombella ha continuato a insegnare e ha proseguito con le iniziative concertistiche, sospendendo invece l’attività liturgica dal mese di dicembre. La scuola è chiusa per le vacanze. Ma è nell’ultimo Cda del 27 giugno che è arrivata la decisione di un cambio di passo e di una nuova armonia: la Veneranda Fabbrica del Duomo ha accolto l’indicazione - espressa dall’arcivescovo Mario Delpini in persona - di nominare Alberto Sala alla direzione della Cappella musicale del Duomo, condividendo la preferenza di "una scelta terza, rispetto a soluzioni interne" e ricordando l’esperienza accademica e pedagogica di Sala, laico, già organista del Duomo di Novara, direttore della Cappella Strumentale, compositore con esperienze in ambito scolastico e accademico. Non sarà il primo laico a ricoprire l’incarico: nella storia dell’istituzione sono saliti sul podio personalità come quelle di Salvatore Gallotti, Guglielmo Quarenghi e Raimondo Boucheron. La scelta è stata subito comunicata anche ai genitori della scuola Gaffurio di Milano, che collabora storicamente con la Cappella dei Pueri Cantores. Parallelamente però non si chiudono i rapporti con Palombella, che si rinforzano più sul lato artistico e culturale che su quello educativo.