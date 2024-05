Fedez, Iovino, Di Gresy, Rosiello e Angelucci: tutti i personaggi della notte tra la rissa e l’agguato

Milano, 14 maggio 2024 – La rissa nella discoteca The Club, poi l’agguato al personal trainer Iovino, la fuga e la denuncia nei confronti di Fedez (Federico Lucia), ora indagato per rissa, lesioni e percosse in concorso. Cosa è accaduto davvero nel fine settimana tra il 21 e il 22 aprile è ancora da chiarire. E anche su cosa sta indagando la procura di Milano. Ecco, i personaggi coinvolti nella vicenda.

Dopo la notizia della fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, il cantante milanese ha ripreso la sua vita da single. Sempre con la valigia in mano per i numerosi impegni di lavoro, non si fa mancare eventi in compagnia degli amici, feste e musica. Negli Stati Uniti come a Milano, la sua città. Ma negli ultimi giorni, il rapper è finito al centro di una polemica (e di un’indagine) per una rissa tra lui e Cristiano Iovino, scoppiata in un locale, il The Club, che poi avrebbe portato ad una “spedizione punitiva” nei confronti di quest'ultimo. Sulla vicenda serve fare ancora chiarezza per via delle diverse versioni sull’accaduto e per alcune testimonianze che vorrebbero il 34enne anche sul luogo del pestaggio del personal trainer.

Fedez, il rapper milanese

Cristiano Iovino è un 37enne romano che vive tra la Capitale e Milano, ma spesso si sposta anche all'estero per seguire i propri clienti. Lavora come personal trainer, imprenditore e influencer. Tra le sue più grandi passioni ci sono gli animali, i viaggi e lo sport, è un grande tifoso di calcio e la sua squadra del cuore è la Lazio. Tanti i tatuaggi sul suo corpo, a cominciare dal braccio sinistro in cui spicca la scritta ‘Audere semper’ e un teschio con una rosa in bocca. Al momento non risulta essere fidanzato ufficialmente, ma gli ultimi rumors parlano di una frequentazione con l’ex gieffina ed influencer Soleil Stasi. Qualche mese fa ha fatto parlare di sé perché chiamato in tribunale da Francesco Totti come testimone del tradimento di Ilary Blasi. Iovino, infatti, è il protagonista di quel ‘famoso caffè’ di cui parla Ilary Blasi nella docuserie Netflix ‘Unica’. Ora è di nuovo al centro dell’attenzione perché nella notte tra 21 e 22 aprile è stato aggredito (non ha mai sporto denuncia, ndr) nei pressi della sua abitazione in via Marco Ulpio Traiano, zona Portello. E, poco prima, aveva avuto una rissa in discoteca con Fedez.

Ludovica Di Gresy – per gli amici Dudi – ha 22 anni e vive a Milano. Si è diplomata nel 2020 al liceo artistico Giovanni XXIII di Milano e poi si è iscritta all’Istituto Marangoni per studiare moda in coerenza con la passione per il fashion e le saltuarie incursioni come modella. Sconosciuta finora alle cronache e con poco seguito anche sui social, nel giro di poche ore è uno dei nomi più ricercati del momento: dopo un paio di fotografie in compagnia di Fedez, è finita nel caso della rissa al The Club che vede coinvolti il cantante e Cristiano Iovino. La giovane si trovava nel locale in compagnia dell’ex di Chiara Ferragni e sembra che un apprezzamento di troppo nei suoi confronti da parte del personal trainer romano possa essere alla base della lite tra i due uomini.

Ludovica Di Gresy, la ragazza che era insieme a Fedez al The club di Milano

Christian Rosiello è tra i più attivi della Curva Sud del Milan. È allenatore di kick boxing e di fitness in generale. In passato ha fatto parte dell’A.S.D. Boxe Bollate, partecipando a diverse gare. Lui e Fedez si conoscerebbero da qualche tempo, ma da quando il cantante si è allontanato dalla moglie Chiara Ferragni, lo segue come un’ombra. E, stando all’ultima nota ufficiale degli ultrà rossoneri, postata sul profilo Instagram ‘Banditi.curvasudmilano’, Rosiello (anche se non viene mai fatto il nome) sarebbe stato assunto come bodyguard da Fedez con un regolare contratto di lavoro. Stando alle indagini, era anche lui con il cantante al The Club, la sera della rissa e del pestaggio a Iovino.

La foto apparsa nelle storie sull'account Instagram di Christian Rosiello insieme a Fedez

Nella vicenda spunta anche il nome di Salvatore Angelucci, che sarebbe stato trovato a casa di Iovino mentre quest’ultimo si medicava le ferite, a seguito del pestaggio. Il 48enne di Chieti (ma che ha vissuto quasi sempre a Francavilla), terminati gli studi di ragioneria, a 22 anni si è trasferito a Milano per intraprendere la carriera di modello, e nel 2005 è approdato per la prima volta in tv. Inizialmente come tentatore di ‘Vero Amore’, poi come tronista di ‘Uomini e Donne’. Oggi lavora come deejay professionista nelle discoteche (con il nome d’arte Asal). Ha una figlia di 14 anni, Ginevra, nata dall’amore con l’ex compagna Karina Cascella, ex opinionista di ‘Uomini e Donne’.

Salvatore Angelucci, dj e amico di Cristiano Iovino (Foto profilo Instagram)

Fondamentali, soprattutto per le indagini, sono le guardie giurate delle sei torri di Parco Vittoria, il complesso residenziale in zona Portello dove abita Iovino e davanti al quale si è verificato il pestaggio. I vigilantes in turno quella notte hanno raccontato quello che è accaduto e chi hanno visto. Dalla macchina scendono in nove: uno di loro, metteranno a verbale le guardie private di turno in portineria, è Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez (già denunciato in quelle ore per rissa dai carabinieri e poi iscritto nel registro degli indagati anche per le ipotesi di reato di lesioni e percosse in concorso nel fascicolo aperto dal pm Michela Bordieri). Di più: stando a quanto si intuisce dal video acquisito dagli inquirenti, il rapper sarebbe il primo a uscire dall’auto e ad avanzare verso Iovino per provare a colpirlo. Il preparatore atletico indietreggia, subito aggredito da altri due. Scatta il pestaggio, fulmineo, 30-40 secondi al massimo, ma non sfugge allo sguardo dei vigilantes, che dal loro punto di osservazione hanno la visuale sgombra sul marciapiedi. Prima di andarsene, alcuni dei picchiatori si avvicinano al gabbiotto e li minacciano: "Non chiamate nessuno, fatevi i c.... vostri".