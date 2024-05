Fedez e il caso Iovino, il sorriso beffardo sui social: “Parlate di me? Sono al Salone del libro”

Mentre sui media esplode il caso sul pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino a cui, secondo un testimone, avrebbe assistito anche Fedez, il rapper sui social non ne fa parola. Anzi, si mostra sereno e in alcune storie racconta le sue giornate (e nottate) senza l’ormai ex Chiara Ferragni. Tra un allenamento di boxe e un’iniziativa benefica con la fondazione che porta il suo nome, Federico Lucia su Instagram posta una storia in cui appare sul palco del concerto dei NOFX, ieri al Carroponte. Poi, sdraiato sul divano, con un sorriso beffardo esclama: “Ehi, stavate parlando di me? Io sono al Salone del libro tra poco. Con il presidente dell'ordine degli psicologi, tra poco a Torino. Sarà divertente”.

Più che un invito a seguire il suo intervento a Torino, quello di Fedez sembra un messaggio rivolto a quanti stanno cercando di capire quale ruolo abbia realmente avuto la notte fra il 21 e il 22 aprile, quando Iovino, dopo un diverbio iniziato nella discoteca The Club, dov’era presente anche il rapper, è stato raggiunto sotto casa da un gruppo di persone, tra cui alcuni ultrà rossoneri, e lì pestato a sangue. Una vicenda su cui ora tentano di far luce gli inquirenti anche grazie alle testimonianze dei vigilantes che hanno dato l’allarme e alle riprese delle telecamere della zona.

E mentre gli investigatori tentano di sbrogliare l’intricata matassa senza l’aiuto della vittima (Iovine ha da subito detto di non voler sporgere denuncia e di non conoscere i suoi aggressori) Fedez vuol mostrare al mondo (dei social) di essere sereno e proseguire nella scaletta dei suoi impegni programmati. Di sicuro, come ha ricordato sui social ai suoi follower, oggi pomeriggio sarà al Salone di Torino per accendere i riflettori sul tema della salute mentale dei più giovani, in un dialogo con il presidente nazionale dell'Ordine degli psicologi David Lazzari, moderato dalla giornalista Tiziana Platzer.