Cristiano Iovino, chi è il personal trainer aggredito a Milano: età, fidanzata, Ilary Blasi e Instagram

Milano, 23 aprile 2024 – Momenti di paura, a Milano, per Cristiano Iovino: stando a quanto ricostruito dal Giorno, il personal trainer è stato aggredito mentre stava rincasando, in zona Portello: in cinque-sei, stando allo scarno racconto del 37enne romano, sono scesi da un mini van, l'hanno accerchiato e picchiato a mani nude, per poi allontanarsi in auto. Iovino è stato assistito dai sanitari di Areu, anche se non è stato necessario il trasporto in pronto soccorso.

Cristiano Iovino è nato a Roma e ha 37 anni. Oggi vive tra la Capitale e Milano, ma spesso si sposta anche all'estero per seguire i propri clienti.

Cristiano Iovino lavora come personal trainer, imprenditore e influencer.

Tra le sue più grandi passioni ci sono gli animali, i viaggi e lo sport, è un grande tifoso di calcio e la sua squadra del cuore è la Lazio. Quando può, va allo stadio Olimpico per le gare casalinghe dei biancocelesti. Tanti i tatuaggi sul suo corpo, a cominciare dal braccio sinistro in cui spicca la scritta ‘Audere semper’ e un teschio con una rosa in bocca.

Cristiano Iovino è single o fidanzato? Nessuna informazione ufficiale. Stando alle cronache rosa, sui social, c’è chi mormora che attualmente starebbe frequentando Soleil Sorge, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. I due giovani avrebbero pubblicato due foto uguali nelle storie di Instagram, praticamente in contemporanea e con la stessa canzone di sottofondo. Un indizio più che valido per scatenere il gossip, no?

Nel 2015 il personal trainer ha avuto una relazione con Sabrina Ghio, ex ballerina di ‘Amici di Amici di Maria De Filippi’ ed ex tronista di ‘Uomini e Donne’. Due anni più tardi ha invece avuto una storia con l’attrice Alessandra Ferrara. Nel 2018 il giovane romano è finito nelle cronache rosa per un presunto flirt (mai confermato), con l’ex corteggiatrice Giulia De Lellis e nello stesso anno avrebbe frequentato brevemente anche l’influencer Zoe Cristofoli. Un altro nome del mondo dello spettacolo legato a Cristiano Iovino è quello dell’ex gieffina Oriana Marzoli: i due sono stati paparazzati insieme diverse volte, ma anche qui nessuna conferma.

Il gossip più cliccato e chiacchierato, ha inserito Iovino nella burrascosa separazione tra l'ex capitano della Roma Francesco Totti e la conduttrice televisiva Ilary Blasi. Nel documentario "Unica" andato in onda su Netflix negli scorsi mesi, Blasi ha dichiarato di aver conosciuto Iovino, circoscrivendo però la frequentazione a un solo caffè insieme: “Questo ragazzo faceva una vita particolare e ci incuriosiva, ma lo abbiamo visto solo per 40 minuti a casa sua, che era vicina alla stazione dalla quale avremmo dovuto prendere il treno”, la versione della conduttrice tv. Nei giorni successivi, Iovino aveva detto la sua in un’intervista, smentendo la ricostruzione di Blasi e raccontando dei contatti sui social nel 2020 e del primo incontro a Roma a una mostra delle opere dello street artist Banksy. “Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vedersi, dal momento che anche io ero spesso fuori”, la sua versione dei fatti. Poi era arrivata la controreplica di Blasi, che aveva confermato quanto detto in precedenza.

Cristiano Iovino ha un profilo Instagram seguito da 63mila follower. Il 37enne pubblica soprattutto fotografie che immortalano i suoi viaggi: Ibiza, Amsterdam, Indonesia. E ancora Patagonia, Costa Rica e Brasile. In molte appare anche lui, con il suo fisico scolpito e ricoperto di tatuaggi.