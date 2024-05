La storia di Ludovica Di Gresy, la studentessa di moda sconosciuta ai social (ma che somiglia a Chiara Ferragni)

Milano – Sconosciuta al mondo dei social. Status raro ma ormai con le ore contate visto che Ludovica di Gresy – per gli amici Dudi, per tutti “la bionda che era con Fedez la notte del pestaggio” – sta per essere trascinata sulla giostra. Inevitabile vista l’agitazione sul web, dove in queste ore si vaticina sul futuro sentimentale del rapper tenendo conto delle apparizioni al suo fianco e senza trascurare il dettaglio essenziale: la ragazza è bella e ha gli stessi colori di Chiara Ferragni.

Basta qualche comparsata nei locali per trarre delle conclusioni? Pare di sì. Però al momento bisogna accontentarsi di una biografia stringata: diploma nel 2020 al liceo artistico Giovanni XXIII di Milano, seguito dall’iscrizione all’Istituto Marangoni per studiare moda in coerenza con la passione per il fashion e le saltuarie incursioni come modella.

Sulla riservatezza di questa 22enne, titolare su Instagram di un profilo blindato seguito da poco più di 3.300 persone (e lui c’è), incombe un video in cui chiacchiera con Fedez il 21 aprile scorso alla discoteca The Club.

Di certo per una ragazza così deve essere un piccolo trauma passare dall’anonimato all’orbita dell’ex marito di Chiara Ferragni. Ma ormai i titoli sono quelli, incoraggiati da una nuova uscita a due al Volt il 9 maggio: "Mentre la moglie è a Los Angeles Fedez fa nuove conoscenze".

Il presente e il passato, che incalza: "All’interno di questa relazione io e Chiara abbiamo passato tanti momenti difficili come la mia malattia – aveva confessato il rapper a "Belve” – Sono stati tre anni molto difficili e purtroppo non abbiamo retto. Dico ‘mia moglie’ solo perché legalmente lo è ancora. Ma Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli e sarà sempre la donna della mia vita, indipendentemente dall’amore, comunque vada". Aveva lanciato quasi un avvertimento alle pretendenti future: "Intorno alle nostre figure si pensa da sempre ci sia una dietrologia, come se fosse tutto un calcolo. Non mi stupisce più niente".

E sui social: "Sono figlio dei miei tempi. Se voglio raccontare la mia vita e sono in un posto lussuoso, perché devo nascondermi? I soldi? Non voglio essere il più ricco del cimitero". Adesso Ludovica di Gresy tace e Fedez risponde solo alla Zanzara: "Mi può dire qualcosa di questa signorina?", domanda Giuseppe Cruciani. La replica: "Ci siamo sentiti e abbiamo riso delle cose che sono uscite. I giornalisti sono i nuovi influencer". E il cerchio si chiude.