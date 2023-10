Fedez oggi a Che tempo che fa: “Dirò cose che non ho mai detto prima”

Milano – Mancano poche ore alla messa in onda della puntata di “Che tempo che fa” sul Nove che vede Fedez come ospite. Ed è lo stesso rapper, marito di Chiara Ferragni, a fare qualche spoiler (ma non troppi, per essere uno che se ne fa scappare spesso) sull’intervista rilasciata a Fabio Fazio. “Parlerò di un tema per me abbastanza importante e di cose di cui non ho mai parlato in pubblico – ha detto Federico Lucia in una story di Instagram – e infatti sono parecchio agitato. Ci vediamo questa sera intorno alle 22”.

Non è escluso che si tratti di qualcosa che riguarda la salute, visto che purtroppo l’artista, neo 34enne, ha già attraversato molti momenti difficili: dal tumore al pancreas ai problemi di salute mentale, passando per l’emorragia causata da due ulcere.

Sempre via Instagram, Fedez ha fatto anche una precisazione, affinché nessuno si preoccupi vedendolo balbettare: “Ci tengo a fare una piccola premessa, a mettere le mani avanti: è possibile che durante l’intervista quando parlo di certe cose che mi sono successe mi parta il balbettio, se mi vedrete balbettare non preoccupatevi, sto bene, semplicemente parlare di certe cose mi fa parlare a scatti”. La mente va subito a qualche mese fa, quando alcune apparizioni pubbliche del marito di Chiara Ferragni furono caratterizzate appunto da un evidente incespicare del parlare, causato – come spiego tempo dopo – dall’uso di alcuni psicofarmaci.

Fedez sarà ospite di Fabio Fazio sul Nove, dove la trasmissione è sbarcata dopo la “cacciata” dalla Rai in una sorta di scambio di inviti, visto che lo stesso Fazio è stato recentemente ospite di Muschio Selvaggio, il podcast che Fedez conduce da qualche tempo con Mr.Marra dopo il litigio con lo storico (ormai ex) amico Luis Sal.