Fedez e Luis Sal, il rapper sui rapporti con l’amico: “Fosse per me avrei già chiarito la situazione”

Milano – Non c’è pace per Fedez. Se non c’è un problema di salute, c’è una polemica, se non c’è una querela c’è un litigio. L’ultimo motivo di tensione pare essere il rapporto con Luis Sal, l’amico (ormai ex?) con cui conduceva da sempre il podcast Muschio Selvaggio. Da febbraio però l’influencer bolognese non si vede più al fianco del marito di Chiara Ferragni a condurre le interviste agli ospiti. E c’è di più: un paio di giorni fa Fedez è stato accompagnato da Mr. Marra, youtuber e content creator che conduce il proprio podcast, Cerbero Podcast.

Dopo settimane di illazioni su ciò che avrebbe allontanato i due amici, con smentite dello stesso rapper che assicurava “nessun litigio”, oggi in una diretta Instagram Fedez ha svelato qualcosa, più con le espressioni della faccia che con le parole.

Ecco quello che ha detto nel corso di una diretta Instagram: "Se fosse per me avrei già chiarito la situazione. Ho un punto limite anche io, ne avrei parlato prima, avrei evitato tutto questo scenario. Ma francamente adesso ho degli impegni lavorativi, fra la serie, il brano che deve uscire, poi c’è un altro progetto su cui ho lavorato un anno e mezzo e che presenterò la settimana prossima, voglio focalizzarmi su questo e non rovinare mesi o anni di lavoro. Dopo questo, indipendentemente da come andranno le cose, l’intenzione è di dare spiegazioni nella maniera più corretta e trasparente possibile. Ma se non si troverà una soluzione a un certo punto darò delle spiegazioni, perché è giusto così. Comprendo benissimo che il comportamento nei confronti degli ascoltatori di Muschio Selvaggio non è stato dei migliori, ma ci arriverò. Se non è settimana prossima, perché non voglio sprecare energie, voglio dedicarle ai progetti lavorativi importanti, dalla settimana dopo, se non si troverà una soluzione darò io delle spiegazioni che già da mesi bisognava dare, con tutta la serenità del mondo”.