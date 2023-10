Fedez ospite da Fazio a “Che tempo che fa” dopo il veto Rai per la partecipazione a “Belve”

Dopo che la Rai gli ha negato la partecipazione alla trasmissione di Francesca Fagnani "Belve", Fedez rilancia: il rapper sarà ospite a "Che tempo che fa" di Fabio Fazio, da poco trasferitosi sul canale Nove. Un gesto che potrebbe essere letto come uno sgarbo all'emittente nazionale, visti i rapporti tesi sia con Fedez che con Fazio.

Fedez, Fazio e le scorie con la Rai

Le scorie con il rapper hanno radici antiche e sono legate a diversi episodi. Tutto ha inizio con la famosa telefonata precedente al concertone del primo maggio 2021, poi condivisa sui social dal 34enne milanese, in cui i vertici Rai, tacciati di cenusura dal rapper, chiedevano modifiche al discorso che Fedez aveva intenzione di portare sul palco. Poi il capitolo Sanremo, e quel bacio in prima serata con Rosa Chemical che ha infastidito particolarmente i dirigenti di viale Mazzini. Questi episodi hanno di fatto posto un veto su Fedez per future partecipazioni in Rai. Anche Fabio Fazio, con il polverone per il benservito ricevuto da un giorno all'altro dopo anni di onorato servizio, avrebbe le su ragioni per punzecchiare l'emittente nazionale.

Fazio spiega l’invito a Fedez

Ma non sembrerebbe essere questo il caso. infatti, a precisa domanda su un presunto "sgambetto alla Rai", Fazio ha negato categoricamente: "Ma quando mai. Ma siamo pazzi? Ho fatto con lui 'Muschio Selvaggio'. Dopodiché da me Fedez è sempre venuto". L'invito a "Che tempo che fa" è quindi probabilmente legato alla recentissima partecipazione di Fazio a "Muschio Selvaggio", il vodcast condotto da Fedez e Davide Marra, in cui il giornalista ha anche parlato del suo rapporto con la Rai.