In piazza del Duomo i 100 anni dell'Aeronautica Militare a Milano

Milano, 13 maggio 2025 - L’Aeronautica Militare a Milano: 100 anni di storia tra innovazione e passione per il volo. Una cerimonia solenne per celebrare i 100 anni della Forza Armata nel capoluogo lombardo. Si è svolta questa mattina, in piazza del Duomo la cerimonia dell’alzabandiera per celebrare il centenario della presenza della Forza Armata.

Le celebrazioni con l'attenti in piazza Duomo a Milano

Nel corso della cerimonia, il sindaco Beppe Sala ha voluto rendere omaggio al secolo di storia dell’Aeronautica Militare sottolineando il profondo legame tra la Forza Armata e la città di Milano. “Siamo felici di partecipare alle celebrazioni del primo secolo di attività dell’Aeronautica Militare a Milano – ha commentato Sala -. Oggi rendiamo un doveroso tributo all’azione dell’Arma Azzurra che, in cento anni di storia e trasformazioni sociali, economiche e politiche, ha assicurato una presenza costante e autorevole, contribuendo così allo sviluppo e alla crescita della nostra città. Un impegno a favore della collettività che il Comune di Milano ha riconosciuto conferendo la cittadinanza onoraria alla 1ª Regione Aerea, nel 1998. Colgo l’occasione di questa ricorrenza, quindi, per ringraziare le donne e gli uomini dell’Aeronautica Militare e in particolar modo il Comando Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea per il lavoro che svolgono ogni giorno per Milano e per il nostro Paese”.

“Milano e l’Aeronautica Militare sono legate da un vincolo profondo, saldo e intenso: un legame che affonda le radici nei primi anni del Novecento e che si è nutrito di innovazione, senso civico e spirito di servizio”, sono state le parole del Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati, Comandante del Comando Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea, che nel suo intervento ha ripercorso le tappe fondamentali del legame tra il capoluogo e l’Arma Azzurra. “Da allora, la nostra presenza si è evoluta con la città –ha detto – ccompagnandone la crescita e rispondendo, ieri come oggi, alle sfide del tempo. Con l’insediamento del Comando Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea, avvenuto il 1° ottobre 2024, questo legame entra in una nuova fase, all’insegna della triade dello sviluppo: istituzioni pubbliche, mondo accademico e comparto industriale”.

Nel suo intervento, il generale Biavati ha voluto rivolgere un pensiero alla cittadinanza milanese: “Questo secolo di storia, di progresso condiviso e di valori comuni è stato reso possibile anche grazie al vostro spirito civico, al vostro sostegno e alla vostra vicinanza che non avete mai fatto mancare. Il legame che ci unisce è profondo e costituisce un patrimonio condiviso di cui andare fieri”.