Frecce Tricolori e tornado dell’Aeronautica. Acrobazie al tradizionale AirShow del Garda

La pattuglia acrobatica italiana tornerà a colorare di bianco, rosso e verde i cieli del Lago di Garda e a fare da protagonista al tradizionale Air Show di Desenzano, sabato 17 e domenica 18 maggio. I piloti dell’Aeronautica Italiana, comandati dal tenente colonnello Franco Paolo Marocco, voleranno sui cieli del Bresciano, tornando operativi dopo l’incidente di volo accaduto il 6 maggio a Pantelleria, in cui il pilota non ha riportato problemi di salute. Sabato 17 gli aerei si addestreranno tra le 10 e le 12.30, con i fumi bianchi. Domenica le Frecce Tricolori non saranno i soli velivoli dell’Aeronautica a partecipare: si potranno vedere in azione i PA-200 Tornado e F-35A Lightning II del VI Stormo di Ghedi. Prevista la presenza anche di un elicottero della guardia di finanza e altre esibizioni acrobatiche. Il 6° Stormo, l’Aeronautica Militare, nell’ambito dell’evento AirShow del Garda organizzato dal Comune di Desenzano, aderisce con diverse iniziative a favore della cittadinanza, aperte ai visitatori.

Il weekend della manifestazione aerea inizierà con una conferenza sulla storia dell’acrobazia in Italia a Palazzo Tedeschini, alle 16 di venerdì 16. Interverrà il comandante del 6° Stormo, colonnello Luca Giuseppe Vitalit. Sabato 17 e domenica 18 seguirà l’apertura straordinaria al pubblico dell’Idroscalo dell’Aeronautica Militare di Desenzano e dell’area espositiva predisposta sotto i porticati e le piazze principali della città.

Milla Prandelli