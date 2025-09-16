Duello Sala-Fontana sull’emergenza casa

Faccia a faccia sull’emergenza Casa. Il sindaco Giuseppe Sala e il governatore Attilio Fontana ieri pomeriggio si sono confrontano sul tema durante un convegno organizzato dall’europarlamentare e presidente della commissione Hous Irene Tinagli.

Il primo cittadino lancia un grido d’allarme: "Gli enti locali, parlo del Comune, sono lasciati soli davanti a questo problema della casa. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica costa all’anno 86 milioni per le spese di gestione. Con ricavi da affitto che sono veramente pochi. Il patrimonio Erp è pari all’8% delle case a Milano, in Italia è pari al 3%. Milano si prende un carico che nessuna città si prende e questo si chiama welfare". Non solo. Sala è convinto che "nel 2027 le grandi città andranno al voto, il Paese andrà al voto e io per rompere un po’ le balle al mio amico Fontana dico che anche la Regione andrà al voto: il tema della casa dovrà essere nell’agenda di tutti i partiti".

Fontana, intanto, elogia il Piano Casa del Governo Meloni: "I circa 650 milioni di euro del Piano nazionale rappresentano la volontà di intervenire e il segno della volontà di affrontare i diversi problemi. Credo che sia sicuramente un tentativo di affrontare i problemi e guarda con attenzione ad un housing sociale per la media borghesia che ha difficoltà ad affrontare il mercato". Il presidente della Regione aggiunge che "anche l’Europa" sul tema della casa "deve cercare di essere meno burocratica e vincolante. Servirebbe uno snellimento burocratico perché molte lentezze che affrontiamo le dobbiamo alla burocrazia che ammazza ogni tipo di sviluppo. Ci vogliono più risorse ed è assurdo che le case pubbliche debbano pagare Ires e Imu, non ha senso e poi i soldi che ci mancano ce li deve dare lo Stato". M.Min.