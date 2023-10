Maltempo in Oltrepò Pavese, Staffora in piena: chiuso ponte a Voghera

Voghera (Pavia), 31 ottobre 2023 - Il maltempo ha avuto serie ripercussioni sulla viabilità mattutina a Voghera. Per la piena dello Staffora, che resta sotto osservazione in particolare nelle zone di Bagnaria, Ponte Nizza e Rivanazzano Terme, è stata rilevata una potenziale criticità strutturale al primo pilone del ponte di via Piacenza a Voghera, che l’Ufficio tecnico del Comune ha chiuso al transito dalla mattinata di oggi, martedì 31 ottobre.

Il traffico in direzione Casteggio è dunque deviato sulla tangenziale o sulla Sp33 per Torrazza Coste o ancora per Strada Grippina, mentre proseguono le verifiche sulla struttura. Problemi di viabilità per il maltempo, sempre a Voghera, anche per l'allagamento del sottopassaggio di via Oriolo.

A Voghera nella notte sono caduti 14,7 millimetri di pioggia, in base ai dati registrati dalla stazione meteo di Voghera Ponte Rosso del Centro Meteorologico Lombardo, con il picco di 42,9 millimetri all’ora (alle 4.52), mentre più a monte dello Staffora, a Varzi, sempre in base ai dati registrati dalla locale stazione meteo del Cml, sono caduti i millimetri di pioggia sono stati 7,2 con picco di 34,8 mm/h alle 6.13.

Il torrente Staffora è uscito dagli argini in alcuni punti, anche se non risultano al momento particolari danni. Tra le conseguenze viabilistiche, sempre in Oltrepò Pavese, è stata temporaneamente chiusa anche la strada tra le frazioni Bralello e Cencerate del Brallo.