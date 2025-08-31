Alessandrino d’oro alla storica maestra e all’ex sindaco

Sul sagrato della chiesa di Sant’Alessandro a Lovero ha avuto luogo la cerimonia di premiazione e consegna dell’Alessandrino d’Oro, riconoscimento assegnato ogni anno dall’amministrazione comunale di Lovero guidata dal sindaco Anna Saligari in occasione del santo patrono.

Ad essere premiati la storica e amata maestra del paese Ausilia Leoni, classe ’33, ora in pensione, fondatrice dell’associazione “Giovani di un tempo”, e Giulio Visini, classe ’39, bancario già sindaco di Lovero per due mandati fondatore della società sportiva Centro Olimpia, impegno fattivo anche nel volontariato.

Occhi lucidi per Ausilia basita per la speciale sorpresa. Il suo essere guida per i giovani non è mai passato sotto silenzio così come la sua gratuità capace di creare legami e fare rete. Una carriera educativa di eccellenza e grandi sacrifici che ha lasciato orme indelebili proprio come le sue nella neve bianca quando insegnava in posti sperduti sulla montagna (Fumero sopra Frontale). Vera promotrice dell’istruzione a Lovero e non solo.

Molto emozionato anche Giulio Visini. All’evento hanno presenziato diverse autorità fra cui Anna Pavone, prefetto di Sondrio. Ad arricchire l’evento il buffet preparato dal Gruppo Alpini Lovero e i cantanti della Scuola di musica la Nuova Musa dirette da Isabella Ciapponi Landi oltre al concerto dei Collettivo Caffè.

Gabriela Garbellini