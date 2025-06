Emozioni alla patronale. Il grazie di Busto Arsizio ai cittadini dal cuore d’oro

Tradizionale appuntamento ieri con la Giornata del ringraziamento, il momento civile della festa patronale di San Giovanni Battista che si è svòlto, prima della messa solenne in basilica, nel parco di Villa Ottolini – Tosi. Mattinata dedicata alla consegna della Civica Benemerenza, quest’anno assegnata all’imprenditore Riccardo Comerio, e dei riconoscimenti a cittadini e associazioni che sono quotidianamente impegnati per la comunità, tanti nomi, tanti esempi, anche tra gli operatori delle forze dell’ordine e della Polizia locale, che si sono distinti per meriti nelle loro attività. "Da loro bisogna prendere esempio per continuare a costruire una città non indifferente, che si prende cura, che presta attenzione, che dice grazie a chi se lo merita", ha detto il sindaco Emanuele Antonelli.

Tanti i “grazie della città” pronunciati ieri a cominciare con le forze dell’ordine che, ha detto Antonelli "non smetteremo mai di ringraziare per l’impegno a favore della sicurezza". Premiati carabinieri, polizia, polizia penitenziaria, guardia di finanza e gli agenti della Polizia locale che hanno soccorso una quattordicenne vittima di violenza. Tra i premi della mattinata il Bustocco ad honorem, istituito dalla Famiglia Bustocca per ringraziare persone che pur non essendo nate a Busto, si sono dimostrate perfetti ambasciatori dei valori più autentici della bustocchità, consegnato a Cristina Boracchi, ex preside del Liceo Classico cittadino, ora in pensione, per l’impegno e la dedizione dimostrati nell’attività di dirigente scolastico del liceo Classico Daniele Crespi e per l’ideazione e l’organizzazione di FilosofArti, il festival della filosofia e delle arti.

Una novità il "Riconoscimento Città di Busto Arsizio per gli Ambasciatori culturali della Città", una speciale menzione destinata a coloro che, mediante l’esercizio di un’attività culturale, scientifica e divulgativa, rappresentano la Città e le conferiscono lustro, è stato assegnato ad Anna Prandoni giornalista e scrittrice che da 25 anni si occupa di divulgare l’enogastronomia, attraverso libri, iniziative, eventi, partecipazione e premi e giurie e a Stefania Andreoli, psicologa e psicoterapeuta, che lavora da sempre con gli adolescenti, la famiglia e la scuola occupandosi di prevenzione, formazione, orientamento e clinica.