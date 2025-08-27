Entra in un locale e accoltella tre persone, arrestato 52enne

Milano, 27 agosto 2025 – Assalto all’arma bianca: tre persone ferite, l’aggressore arrestato. L’attacco è andato in scena ieri sera, martedì 26 agosto, in un locale di largo Tel Aviv, nel quartiere di Cimiano. Erano le 19.30, ora dell’aperitivo, quando un uomo è entrato con il coltello in pugno nel ritrovo. Qui, per motivi ancora in corso di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, si è scagliato contro il proprietario e il nipote, menando fendenti a raffica, cercando di raggiungere anche gli organi vitali.

L’attacco

Per fortuna dei due – e di un altro avventore, intervenuto in loro soccorso – l’individuo ha mostrato cattiva mira, ferendoli ma non in maniera gravissima. Sul posto, chiamati da altri clienti, sono intervenuti, oltre ai soccorsi del 118, i carabinieri del nucleo radiomobile di Milano. Sono stati loro ad arrestare l’autore dell’aggressione, un egiziano di 52 anni, ben noto alle forze dell’ordine. Lo straniero, per altro, ha sul groppone anche un divieto di dimora a Milano – violato, a questo punto – e l’obbligo di non allontanarsi dal luogo di dimora tra le 19 e le 7 del mattino. Le accuse nei suoi confronti sono tentato omicidio e lesioni aggravate.

L’arresto

I tre feriti sono stati portati all'ospedale Fatebenefratelli, dove sono ancora ricoverati, senza essere in pericolo di vita. Anche l'accoltellatore è stato ferito nella colluttazione che è seguita alla sua azione ed è stato portato all'ospedale San Raffaele, dove si trova ancora in osservazione, piantonato. Il coltello è stato recuperato e sequestrato. Si indaga sul possibile movente dell’aggressione, in particolare se fra assalitore e proprietari del bar ci fossero ruggini pregresse.