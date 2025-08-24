Accoltellato vicino al ponte sull’Adda per un banale litigio, preso l’aggressore: ha 18 anni

LODI – Identificato dai carabinieri di Lodi e denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di armi l’uomo che, al momento, sarebbe ritenuto responsabile dell’accoltellamento avvenuto venerdì sera, sotto il ponte dell’Adda tra via X Maggio e via Defendente, ai danni di un 44enne, già noto alle forze dell’ordine. Si tratterebbe di un ragazzo di 18 anni di origini straniere e residente in città, proprio nella zona dove sarebbe avvenuta l’aggressione.

All’origine della vicenda, una discussione sfociata in violenza nell’arco di pochi minuti. Il giovane, secondo quanto ricostruito finora, durante il litigio, avrebbe estratto un coltello, col quale avrebbe prima minacciato e poi colpito ripetutamente il braccio dell’uomo. Quest’ultimo sarebbe fuggito, allontanandosi fino al momento dell’intervento dell’equipaggio della Croce Bianca di Sant’Angelo Lodigiano, con automedica al seguito, che lo avrebbe medicato per poi trasportarlo fino al Pronto soccorso dell’ospedale di Lodi.

Venerdì sera, sono stati oltre una decina i carabinieri intervenuti sul posto per setacciare la zona e rintracciare il giovane aggressore. La ferita al braccio de quarantaquattrenne è stata giudicata guaribile in venti giorni.