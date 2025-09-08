City Angels a Rozzano. Esperimento riuscito

La presenza dei City Angels rasserena i passeggeri del tram e i cittadini che rientrano dal lavoro, facendo sentire tutti meno soli. In soli due mesi i 12 volontari che hanno dato vita al gruppo rozzanese dei City Angels hanno conquistato il cuore di tanti. Cittadini che, invece di restare a casa a criticare ciò che non funziona, hanno scelto di indossare la giubba rossa e il basco blu per scendere in strada e stare vicino a chi ha bisogno.

Nei giorni scorsi, in un servizio di accompagnamento sul tram 15 – spesso teatro di episodi di vandalismo – i volontari hanno ricevuto l’apprezzamento di numerosi passeggeri. Il tram era alla fermata di via Manzoni e gli angeli rozzanesi stavano assistendo i passeggeri in salita e discesa dal tram. "Sono davvero una presenza rassicurante – ha spiegato una passeggera – capita di fare incontri poco piacevoli sui tram ma loro sono pronti a starti vicino e farti compagnia".

Il servizio dei City Angels a Rozzano, con l’obiettivo di offrire sostegno a chi si trova in difficoltà e garantire una presenza rassicurante a tutela della sicurezza urbana è patito lo scorso 4 luglio. Grazie al protocollo d’intesa siglato con il Comune, gli "angeli della strada" sono operativi ogni giovedì e venerdì sera.

Mas.Sag.