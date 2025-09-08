Pro Sesto di misura grazie a Stefanoni. Lovato para un rigore

CASTELMAGGIORE (Bologna)La Pro Sesto nella gara d’esordio in casa del Progresso conquista i primi tre punti, ottenendo il massimo risultato con il minimo sforzo e ringraziando anche il proprio portiere. Allo stadio Clara Weisz, per la prima giornata di campionato nell’inedito girone D della serie D, i biancocelesti cominciano subito con il piede giusto, andando in rete subito dopo che sul cronometro sono trascorsi solamente due minuti di gioco con Stefanoni, nuova ala sinistra da questa stagione in forza alla squadra di mister Angellotti (nella foto). I padroni di casa in verità hanno l’occasione per pareggiare sul finire della prima frazione di gioco grazie a un calcio di rigore, ma il centravanti felsineo Mascanzoni dagli undici metri non ha la necessaria freddezza e sbaglia con l’estremo difensore Lovato bravo a parare e a guadagnarsi così a buon diritto il titolo di “eroe“ della giornata. La Pro Sesto, pur senza brillare, è riuscita ad amministrare il vantaggio acquisito a inizio gara che ha messo in discesa l’andamento di una partita che, rigore fallito a parte, non ha poi avuto particolari sussulti degni di cronaca. La formazione milanese di Sesto San Giovanni può dirsi più che soddisfatta per questo inizio di campionato.PROGRESSO-PRO SESTO 0-1 (0-1). Marcatore: 2’ pt Stefanoni. Luca Di Falco