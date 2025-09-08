Assago, 400 firme contro il degrado: "Coinvolgete i residenti nelle scelte"

In poche ore raccolte 400 firme contro il degrado dei parcheggi di Assago, In particolare quello da 300 posti nel quartiere Bazzana/Sant’Ilario. I residenti esprimono forte contrarietà all’ingresso del nuovo parcheggio da 300 posti all’interno del quartiere: timori su traffico, problemi di sicurezza e impatto sulla vivibilità. Chiedono al sindaco soluzioni alternative e il coinvolgimento della comunità nelle decisioni. "Vogliamo esprimere la nostra forte preoccupazione riguardo allo stato di abbandono in cui versa il nuovo parcheggio da 300 posti e soprattutto le possibili soluzioni per l’accessibilità allo stesso, dall’interno del quartiere. Considerate le difficoltà riscontrate nell’aprire un accesso dalla zona nord del parcheggio - come previsto dal progetto originario - e a seguito della ricerca di soluzioni alternative da parte del Comune e del costruttore, siamo a conoscenza che una delle ipotesi al vaglio sarebbe quella di prevedere un accesso dall’interno del quartiere, dalla rotatoria in prossimità della velostazione – spiegano i promotori della petizione –. Qualsiasi soluzione che preveda un accesso al parcheggio dall’interno del quartiere rischia di peggiorare gravemente la viabilità locale, già oggi problematica e tale da incidere negativamente sulla qualità della nostra vita quotidiana. Temiamo che simili scelte provochino consistenti flussi di veicoli in entrata e in uscita dal quartiere, soprattutto nelle ore di punta dei giorni feriali". I residenti del quartiere Bazzana-Sant’Ilario mettono nero su bianco: "Chiediamo di valutare alternative all’accesso dall’interno del quartiere, individuando accessi secondari o soluzioni innovative che possano ridurre l’impatto sul traffico locale e, al contempo, migliorare sicurezza stradale e vivibilità dell’area". Inoltre i residenti chiedono di essere coinvolti "in un processo di consultazione pubblica trasparente, così da garantire che le soluzioni adottate rispecchino realmente le esigenze della comunità". Ermanno Zanella, consigliere di opposizione , aggiunge: "A conferma della fondatezza della posizione abbiamo assunto sull’ipotesi di apertura dell’ingresso al parcheggio da 300 posti dall’interno del quartiere i residenti hanno lanciato in rete una petizione per rappresentare al sindaco le loro preoccupazioni e contrarietà al riguardo".