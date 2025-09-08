L’illusione dura poco. Rimonta Brusaporto e valtellinesi sconfitti

Il Brusaporto va sotto ma poi sbanca la Castellina e rovina il debutto stagionale della Nuova Sondrio Calcio di Marco Amelia, sceso in campo con una formazione giovanissima e con alcune assenze importanti. E dire che la formazione valtellinese è partita fortissimo trovando il gol dopo soli 6’ minuti di gioco. Bella azione di Zaccone e assist per Chillemi che deposita la palla in rete. La reazione del Brusaporto è immediata e al 13’ la squadra bresciana pareggia. Tiro dalla bandierina, gran girata di testa di Paris e grande risposta di Di Bartolo che respinge. La palla arriva a Seck che da centro area la spedisce nel sacco per l’1-1.

Il Sondrio subisce il colpo e al 34’ è Marotta, da pochi passi, a calciare fuori mentre al 41’ è Seck a mandare di poco a lato. Nel secondo tempo meglio il Brusaporto. Al 13’ Di Bartolo smanaccia un tiro di Siani e poi al 19’ salva su Rota. Ma al 22’ gli ospiti passano in vantaggio con una sfortunata autorete di Dos Santos, dopo che un tiro di Siani si era stampato sul palo. La Nuova Sondrio mette in campo il cuore ma nel finale le occasioni migliori sono per il Brusaporto che espugna la Castellina. Per la Nuova Sondrio Calcio una discreta prima parte, poi la squadra ha ceduto alla maggior esperienza del team di Terletti.

NUOVA -BRUSAPORTO 1-2 (1-1). Marcatori: 6’ pt Chillemi (N), 13’ pt Seck (B), 22’ st Dos Santos (N) aut.