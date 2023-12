Milano, spunta il murales contro Chiara Ferragni dopo il caso finta beneficenza

Non c’è pace per Chiara Ferragni. Nell’ultima settimana, dalla multa voluta dall’Anitrust per il “pandoro Balocco gate”, l’imprenditrice digitale è piombata in una tempesta di polemiche. Dopo la richiesta del ritiro dell’Ambrogino d’oro, premio che Milano riserva ai suoi cittadini migliori, anche sui muri della città che ormai da anni l’ha adottata è comparsa una nuova sfilettata.

Si tratta dell’ultima opera dello street artist TVBOY, il palermitano ormai conosciutissimo per i suoi murales sempre polemici. In quest’ultima opera l’artista siciliano critica apertamente Ferragni, ritraendola mentre dona denaro a un senza tetto. L’uomo, al suo fianco, ha un cartello, il tipico cartone con cui tipicamente i clochard veicolano il loro messaggio di disperazione, su cui campeggia la scritta: “Charity in the time of social media”, ovvero la beneficenza al tempo dei social.

A completare il “quadro”, con una mano Ferragni porge una banconota al senzatetto, menre con l’altra impugna il suo smartphone con cui riprende la scena, in modo da poter poi mostrare con una storia su Instagram quanto sia generosa ai suoi oltre 30 milioni di follower. O forse, meglio dire 29,6, (per il momento, visto che i seguaci della “Blond Salad” sono in discesa costante). Infatti la reputazione dell’influencer ha subito un duro colpo dopo i casi del pandoro e delle uova di Pasqua. Ora oltre che sul web, le critiche rimarranno impresse anche sui muri di Milano. Per cancellare il murale basteranno una spugna e un po’ d’acqua, mentre far dimenticare a tutti questo antipatico “errore di comunicazione” sarà ben più complesso.