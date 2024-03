Chiara Ferragni, l’intervista da Fabio Fazio non convince: un mare di critiche e meme sui social

Milano – Se l’obiettivo dell’intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio di domenica 3 marzo era quello di risollevare l’immagine dell’influencer, non sembra molto riuscito. Anzi. A spulciare i commenti lasciati sui social, X (ex Twitter) in particolare, il sentiment nei confronti dell’influencer sembra perlopiù negativo. Molti, moltissimi utenti le rimproverano in particolare due cose: di non aver mai davvero chiesto scusa per la vicenda del pandoro rosa e di avere una proprietà di linguaggio forse non adeguata a quella che è ritenuta, giusto o no, un genio della comunicazione. Soprattutto, ciò che non è andato giù agli spettatori è l’uso di termini come “fraintendimento” a giustificazione di quanto accaduto con le vendite del Pandoro Balocco, come quasi a spostare la “colpa” su chi non ha capito bene. E come sempre, accanto a chi l’ha criticata con asprezza, giudicandola anche molto poco sincera e fin troppo studiata, c’è stato anche chi ha buttato tutto sul ridere con meme e battute. Ecco le più divertenti.

Un pandoro al posto della Ferragni sulla poltroncina di Fazio

Da "Pensati libera" a "Pensati fraintesa" è un attimo (da X)

C'è chi si immagina Selvaggia Lucarelli come un gattino impazzito sulla tastiera (da X)

Un altro meme cinematografico

Le facce di chi "scopre" la vera natura di Chiara Ferragni, secondo un utente di X

Un'utente di X prende in prestito il mitologico meme dalla serie Netflix dedicata a Pablo Escobar

Come un utente si immagina la tastiera di Selvaggia Lucarelli durante l'intervista (da X)

Anche Trump davanti alla tv per sentire Chiara Ferragni (da X)

Chiara Ferragni si prende anche il "Mi faccia il piacere" di Totò (da X)

La faccia di Tina Cipollari dice tutto... (da X)