Chi è Bebe Touche, l’influencer arrestato per rapina aggravata

Milano, 18 dicembre 2024 – La carta d’identità non lascia dubbi: 24 anni, originario del Mali, professione influencer. Sono questi i tratti distintivi di Bebe Touche, da non confondersi con Baby Touchè, trapper milanese anche lui al centro di numerose querelle con i colleghi di Milano e dintorni. Bebe Touche ha fatto la sua fortuna tramite video, postati in particolar modo sulla piattaforma di TikTok in cui lui stesso intervista coetanei che passeggiano per le vie di Milano e a cui pone delle domande scomode, o meglio, surreali.

I numeri di Bebe Touche

Che piaccia o no, il giovane ragazzo del Mali conta 612 mila follower su TikTok, 34.400 iscritti sul canale YouTube e 157 mila seguaci su Instagram. Per chi non lo conoscesse, l’influencer è solito postare brevi video in cui ferma due amiche che passeggiano e chiede a una delle due se ha il coraggio di mostrare la chat con il fidanzato dell’altra. Non solo: in altri video Bebe Touche fa domande sui trapper del momento, ferma ragazzi di altre nazionalità e chiede di dire una frase nella loro lingua. I video sono ripresi principalmente nel centro di Milano, nelle vie adiacenti al Duomo e davanti ai negozi, dove si possono incontrare sia tanti turisti che tanti cittadini.

Il video da 5 milioni di visualizzazioni

L’influencer di “ok dai ci sta”, frase che è solito ripetere davanti allo schermo, è diventato noto al mondo del web grazie a un video in particolare, pubblicato il 29 ottobre del 2023 che ha superato i 5 milioni di visualizzazioni su TikTok. Nel video, girato nel centro di Milano, il 24enne ferma tre ragazzini per chiedergli chi preferissero tra i due trapper Shiva e Rondo da Sosa.

Le presentazioni degli intervistati, “Valentino chiaro”, “Andrea già lo sai” e "Mi chiamo Fabrizio ma sono conosciuto anche come il fresco di zona”, sono diventate virali in pochissimo tempo e utilizzate per numerosi meme, circolati sui social più frequentati dalle giovani generazioni.

L’arresto per rapina aggravata

Dopo aver conosciuto la notorietà, Bebe Touche è incappato nel passo falso la notte scorsa quando è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

L'intervento è avvenuto alle 2.10, quando gli agenti sono intervenuti in piazza XXV Aprile angolo corso Garibaldi, dove un diciottenne turco era stato colpito con un pugno al volto e derubato dello smartphone proprio dall’influencer e un coetaneo residente nel veronese. I due sono stati portati in carcere a San Vittore, in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip.