Rapper accoltellato. Rito abbreviato per quattro imputati

Il processo è per l’accoltellamento del trapper italo-tunisino Simba la Rue, in realtà Mohamed Lamine Saida. Episodio avvenuto il 16 giugno 2022 a Treviolo, dove abita la ex fidanzata del trapper, Simona Boscali, anche lei finita nei guai. Per i quattro imputati (che sono in carcere) il pm Emma Vittorio aveva chiesto il giudizio immediato, loro hanno deciso l’abbreviato che si discuterà il 16 febbraio. Si tratta di Moaad Amagour, 25 anni, residente nel Padovano. È fratello di Mohamed Amine Amagour, in arte Baby Touché, il trapper rivale di Simba la Rue. Samir Benskar, 21 anni, anche lui residente nel Padovano, accusato di concorso morale del tentato omicidio a Treviolo. Poi Youness Fouad, originario del Marocco, 31 anni, e del milanese Francesco Menghetti, 25 anni.F.D.