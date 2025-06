Due furgoni incendiati. Indagini in corso

Indagini ancora in corso per chiarire l’origine del rogo scoppiato nella notte tra mercoledì e giovedì. Per circostanze al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto coi vigili del fuoco, due furgoni che trasportavano alimenti a lunga conservazione e confezioni di acqua sono stati avvolti dalle fiamme. L’incendio si è verificato intorno alle 2.30, in via Libertà, di fronte alla scuola dell’infanzia, dove erano regolarmente posteggiati i due mezzi, completamente bruciati. I pompieri hanno impiegato diverse ore per mettere in sicurezza l’area, spegnere le fiamme e bonificare la zona.

I carabinieri non escludono alcuna pista.

Francesca Grillo