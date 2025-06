Vandali in azione tra Zibido, Assago e Noviglio

Atti vandalici al centro sportivo Zibido. Troppe volte le porte del calcetto sono state rotte. Ora sono state tolte come monito. Lo ha deciso la sindaca Sonia Belloli (nella foto) che ha fatto un sopralluogo insieme agli assessori Luca Bonizzi e Giacomo Serra."Abbiamo investito centinaia di euro per riqualificare il centro sportivo, Siamo costretti a rimuovere le porte perché ancora una volta sono state vandalizzate – sono le parole della sindaca Belloli –. Spero che questo momento senza porte possa servire per riflettere affinché certe strutture vengano adoperate nel modo corretto".

Intanto ad Assago dopo il parco giochi, è la volta del cortile dell’asilo nido Luna. Nei giorni scorsi “i soliti ignoti“, nelle ore serali, hanno scavalcato la cancellata, hanno mangiato e bivaccato nel giardino dell’asilo. Non contenti, hanno rotto alcuni giochi usati dai più piccoli e abbandonato alcune bottiglie di birra rotte creando un elemento di pericolo per i più piccini che, in quel giardino, giocano.

Vandali in azione anche a Noviglio. In questo caso hanno divelto il tavolo da ping pong nel parco di via Puccini e l’hanno spostato in mezzo al vialetto. "Queste non sono bravate, sono degli atti di vandalismo. Delinquenti! Vergogna! – attacca il sindaco Miera –. Sono in corso accertamenti. Chi verrà identificato ne subirà le conseguenze", avverte.

Massimiliano Saggese