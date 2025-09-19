Arriva a Milano la nuova linea S19: “Ci sarà un treno ogni 15 minuti. Ecco la metropolitana leggera”

GAGGIANO – La S19 rappresenterà una vera e propria metropolitana leggera per il territorio del Sud Ovest Milanese. Grande partecipazione venerdì sera a Gaggiano, all’auditorium di piazza Daccò, per la presentazione della nuova linea ferroviaria che collegherà i comuni della zona con Rogoredo favorendo l’interconnessione con numerose altre linee regionali, Intercity e l’alta velocità per Bologna, Roma e Genova e con l’aeroporto di Linate. Un appuntamento che ha richiamato cittadini, amministratori e rappresentanti delle istituzioni per illustrare un progetto destinato a migliorare la mobilità del sud-ovest milanese e a ridurre il traffico veicolare.

La nuova linea S19 verrà inaugurata a dicembre e garantirà collegamenti più rapidi con Milano, offrendo un’alternativa concreta all’uso dell’auto e riducendo i tempi di percorrenza. Mediamente ci sarà un treno ogni 15 minuti. I treni della linea Milano–Mortara–Alessandria faranno capolinea a Rogoredo, transitando lungo la cintura Sud di Milano con fermate intermedie a San Cristoforo, Romolo, Tibaldi e Porta Romana. Contestualmente, l’attivazione della linea S19 offrirà un servizio aggiuntivo tra Albairate, Vermezzo e Rogoredo, aumentando la capillarità dei collegamenti ferroviari. All’evento sono intervenuti oltre al sindaco di Gaggiano Enrico Baj, l’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente, sindaci della zona e rappresentanti di Trenord e Rfi. “Questa è un’opportunità per la nostra comunità – ha detto il sindaco Enrico Baj – non solo dal punto di vista della mobilità, ma anche per la crescita sostenibile del territorio. È fondamentale che i cittadini siano parte attiva di questo percorso. Vorrei vedere il parcheggio della stazione pieno di auto”.

“La S19 rappresenterà una vera e propria metropolitana leggera per il territorio del Sud Ovest Milanese. Un impegno notevole di Regione Lombardia che, d’intesa con Trenord, mette in campo un importante potenziamento del servizio ferroviario, venendo incontro alle esigenze dei territori e alle richieste dei viaggiatori. Uno sforzo notevole che permetterà ai viaggiatori di accedere ad una vasta scelta di soluzioni ferroviarie, rendendo Milano sempre più vicina, facilmente e più rapidamente raggiungibile. All’insegna di un trasporto pubblico locale sempre più affidabile e moderno”, ha detto l’assessore Lucente.