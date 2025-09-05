Violenze

Milano
CronacaA Cernusco sul Naviglio un caso di Dengue, scatta la disinfestazione e durerà due giorni
5 set 2025
MONICA AUTUNNO
A Cernusco sul Naviglio un caso di Dengue, scatta la disinfestazione e durerà due giorni

La prima fase al via oggi venerdì 5 settembre all’alba e poi ancora sabato 6. Ecco le strade dove si interverrà e le precauzioni da adottare

La disinfestazione potrebbe essere revocata in caso di negatività della persona che risulterebbe infetta

Cernusco sul Naviglio (Milano), 5 settembre 2025 – Un caso Dengue in città, Ats comunica, scatta da disinfestazione da prassi. Già partita, proseguirà oggi dalle 4 alle 7 del mattino e, nella stessa fascia oraria, domani. Le istruzioni ai cittadini sono quelle già note: chiudere le finestre, non lasciare all’esterno gli animali domestici, ritirare eventuale biancheria stesa in aree esterne. Il provvedimento potrebbe essere revocato nel caso intervenga la negatività del soggetto, domiciliato in città. 

Gli interventi già effettuati 

La comunicazione di Ats metropolitana è pervenuta al Comune l’altro pomeriggio. Non è la prima. Un caso di infezione da Dengue era stato comunicato in città i primi di agosto ed era partito il protocollo: ma nel giro di 24 ore era arrivato il dietro front, la malattia si era rivelata altro. Disinfestazioni supplementari per Dengue sono state attuate nel corso dell’estate a seguito di segnalazione di Ats in altri Comuni. Fra questi Cassano d’Adda, dove la macchina si era messa in moto in luglio per malattia di un soggetto transitato in città per motivi di lavoro, nonostante le poche ore trascorse in riva all’Adda. Poco distante, e sempre fra agosto e settembre, disinfestazioni post segnalazione sono state attuate a Brugherio e a Concorezzo

Le strade interessate 

La disinfestazione in corso a Cernusco riguarda solo una porzione dell’abitato, per un totale di 25 fra strade, piazze e parchi. Nell’elenco delle zone dove sono entrate in azione le squadre le centralissime piazza Matteotti e via Bourdillon, il parco Trabattoni, via Roma, piazza Padre Giuliani e via Marcelline, piazza Unità d’Italia e via Tizzoni. La comunicazione con le istruzioni del caso è stata notificata a tutti i residenti. 

