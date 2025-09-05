Dalla “nipote“ Alexia a Vasco, la musica suona l’omaggio

Ciao Giorgio. "Oggi il mondo ha perso un gigante. Un’icona della moda, eleganza, forza, discrezione e cuore", ha scritto sui social Alexia, sposata da vent’anni con Andrea Camerana, nipote di Armani da parte di madre, che le ha dato le figlie Maria Vittoria e Magherita. "Sei stato valore della bellezza che nasce dalla semplicità, della determinazione silenziosa, ci sarai in tutto quello che hai creato, ma soprattutto nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerti davvero".

Se l’eroina della dance anni Novanta è familiarmente la più prossima allo stilista, tanta parte dell’hit parade in queste ore ha fatto sentire la sua voce. "Se n’è andato un uomo che ha reso grande l’eleganza italiana" ha scritto Morandi e la Pausini ha sottolineato l’onore di "conoscere un Re". "Ciò che mi hai insegnato e donato è una valore aggiunto inestimabile in questo disordine".

"Armani, cambiami il look" rockeggiava Francesco Baccini nel suo primo album, rendendo omaggio a quello stile così in voga pure nelle cose del pop, apprezzato da divine come Beyonce e Katy Perry, Rihanna e Lady Gaga, Dua Lipa, Adele, Cher, o Victoria Beckham. Ma anche da Eric Clapton e Ricky Martin. Più complicato il rapporto di Re Giorgio con Madonna, soprattutto in occasione del capitombolo dei Brit Awards a causa di un mantello che non s’aprì al momento giusto. Lei accusò dell’imprevisto la cappa di gran taglio, mentre in realtà tutto nacque dal fatto che la material girl se l’era fatta stringere un po’ troppo al collo dai ballerini.

Citata nelle proprie hit da Jay-Z come da Drake o dai Pet Shop Boys, la venerata griffe trova posto pure in quelle di rapper italiani come Sfera Ebbasta, Gué, o Lazza. "Grazie per aver portato altissimo il nome della moda italiana in tutto il mondo" scrive Loredana Bertè. "È stato un onore averti conosciuto ed averti nella mia vita".

Biagio Antonacci lo chiama nel proprio post come familiari e dipendenti "Signor Armani" per chiarire che la sua storia non finisce. "Il Signor Armani vola tra le immagini e tra le anime che ha vestito e che vestirà". Mentre Vasco dice di avere il cuore spezzato, il sodale di tante sue avventure artistiche Gaetano Curreri ricorda come Re Giorgio sia stato "un’icona che ha vestito generazioni e attraversato il tempo, proprio come certe canzoni".

"Vederti lavorare a una sfilata è uno dei più grandi spettacoli a cui io abbia assistito" assicura Stash dei Kolors, mentre Francesco Sarcina de Le Vibrazioni definisce Armani "l’eleganza e la gentilezza fatta persona. Un uomo che, nonostante il successo planetario, a volte lo si poteva incontrare nei suoi negozi a dare consigli spassionati di stile".

Ornella Vanoni, da sempre tra le sue più grandi estimatrici, lo chiama Guerriero. "Il tuo ultimo gesto, l’acquisto de La Capannina di Franceschi, fa capire quanto amavi le cose belle e nella memoria di tutti".

