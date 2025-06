Sedicenne arrestato per rapina. Solo pochi giorni fa un altro colpo

Arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gallarate un sedicenne tunisino senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. È accusato di una rapina messa a segno nella notte di sabato scorso ai danni di un coetaneo italiano. I carabinieri sono intervenuti nella zona tra piazza San Lorenzo, via XX Settembre e piazza Risorgimento in seguito a diverse segnalazioni al 112 per la presenza di un giovane straniero ubriaco che lanciava bottiglie ai veicoli di passaggio. Una volta rintracciato, il ragazzo ha subito opposto resistenza ai militari, oltraggiandoli e tentando di aggredirli. Quindi una volta contenuto il suo comportamento, è stato condotto nella caserma gallaratese.

Il via vai delle autoradio dei carabinieri non è passato inosservato, tanto che poco dopo dai militari si è presentato un sedicenne italiano, accompagnato dalla madre, per riferire quanto gli era accaduto e cioè che lo straniero fermato lo aveva minacciato, depredato del drink che stava bevendo, dello smartphone, della sigaretta elettronica e dei contanti dal portafogli. La pronta risposta dei carabinieri ha consentito di ricostruire l’accaduto e di recuperare la refurtiva, del valore di quasi 800 euro, che è stata restituita alla vittima. Il sedicenne tunisino – volto noto, che solo qualche giorno fa era stato denunciato per un analogo tentativo di rapina commesso in largo Buffoni ai danni di un turista straniero – è stato accompagnato al Centro di Prima Accoglienza Cesare Beccaria di Milano, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile.

Oltre alla misura pre cautelare, nei confronti del sedicenne arrestato potranno essere emessi anche ulteriori provvedimenti amministrativi. Infatti i carabinieri proporranno alla Questura di Varese l’emissione del Daspo Urbano, misura che gli vieterà la frequentazione a Gallarate delle zone del centro.

Rosella Formenti