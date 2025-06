Rapinò e sfregiò un giovane. Diciottenne finisce in carcere

Il 10 aprile scorso, verso mezzogiorno, un giovane in compagnia di due amici mentre era in via Padre Zanardi a Soncino ad attendere l’autobus, era stato affrontato da un ragazzo che, coltello alla mano, gli aveva intimato di consegnargli il borsello e lo aveva ferito al volto e a una spalla. Il giovane era scappato, ma era stato raggiunto dal rapinatore, bloccato e derubato del borsello. Poi aveva minacciato col coltello anche i due amici testimoni della rapina per impedire il loro intervento. La vittima era finita in Pronto soccorso dove era stata medicata. Purtroppo il colpo al viso gli aveva procurato uno sfregio permanente. Ne era seguita una denuncia con i carabinieri che avevano verificato i filmati delle telecamere. Dalle immagini i militari avevano riconosciuto i rapinatore, un ragazzo di 18 anni già a loro noto e hanno così preparato un fascicolo fotografico che hanno mostrato alla vittima e ai testimoni. Tutti hanno riconosciuto l’autore della rapina e delle lesioni. A quel punto i carabinieri sono andati a prendere il 18enne e, sui ordine del Gip, lo hanno portato in carcere dove resterà in attesa di essere processato. P.G.R.