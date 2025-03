Olimpiadi, come sta andando la vendita dei biglietti di Milano-Cortina? “Un numero che ha sorpreso anche noi”

Milano, 19 marzo 2025 – I Giochi Invernali di Milano-Cortina sono sempre più vicini. A distanza di 324 giorni dall’inizio dell’evento oggi Palazzo Marino ha fatto sapere che per le Olimpiadi del 2026 sono stati venduti "già oltre 613 mila biglietti". Lisa Caudana, responsabile del ticketing della Fondazione Milano Cortina ha parlato di un "grande risultato considerando la distanza dai Giochi". Il conto alla rovescia si concluderà il 6 febbraio 2026, quando allo stadio di San Siro si svolgerà la cerimonia inaugurale dell’evento a Cinque Cerchi.

La vendita dei biglietti per le Olimpiadi di Milano-Cortina

La vendita è iniziata a febbraio per chi si era iscritto prima al sito. "In questo processo della prima parte di febbraio abbiamo venduto un numero che ha sorpreso anche noi - ha aggiunto-. Poi abbiamo chiuso la vendita per le Paralimpiadi e dall'8 aprile riapriamo in modalità chi prima arriva, prima compra". "Ovviamente sono i biglietti che rimangono, quindi non ci saranno tutte le categorie e sessioni - ha detto ancora -. Mano a mano che andiamo avanti rilasceremo altri biglietti".

Chi ha acquistato i biglietti? La mappa

Sui biglietti venduti, più di un quarto sono stati acquistati dagli italiani "e prevediamo che andando avanti compreranno di più e quella percentuale andrà a crescere". Poi ci sono Germania, Usa, Gran Bretagna, Olanda, Svizzera, Francia, Repubblica Ceca e Austria. "Abbiamo venduto in 93 paesi diversi del mondo, un grande risultato", ha concluso.

La data di inizio e di fine dei Giochi

Le Olimpiadi di Milano-Cortina si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026, mentre dal 6 al 15 marzo sono in programma i Giochi Paralimpici invernali. I Giochi hanno anche un inno ufficiale, ‘Cuori a tempo’, che accompagnerà il viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica verso l’apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Il brano porta la firma di Red Canzian.