Bando scaduto. Isola Borromeo verso la proroga

Isola Borromeo, ancora nessun nuovo gestore per il parco pubblico. La gestione dell’Isola Borromeo, il parco pubblico situato lungo il fiume, versa in una fase di incertezza. Il bando per l’assegnazione di un nuovo gestore è ormai scaduto, e la gara pubblica è ulteriormente in ritardo, facendo slittare il processo ben oltre la scadenza del contratto attuale. Si tratta di una situazione non nuova per il parco, che aveva già affrontato una vicenda simile nel 2018: il ritardo nell’assegnazione si era risolto solo l’anno successivo. Per garantire la continuità dell’apertura del parco, l’amministrazione comunale ha stabilito una proroga temporanea di sei mesi all’attuale gestione. Nel frattempo, è stato avviato un sondaggio finalizzato a individuare il modello gestionale più adeguato da adottare nella prossima gara pubblica.

L’obiettivo del sondaggio è coinvolgere la comunità e analizzare le esigenze specifiche per proporre una soluzione che assicuri una gestione ottimale e sostenibile del parco. La mancanza di una continuità gestionale ben definita rischia di penalizzare un luogo simbolico per la comunità, che negli anni è stato un punto di riferimento per attività culturali e ricreative. L’ente sta valutando un’eventuale suddivisione dell’assegnazione tra l’area commerciale e il resto del parco. La stipula del contratto, in questo caso, assumerebbe una rilevanza economica: l’affitto per la gestione della struttura bar-ristorante verrebbe destinato alla manutenzione delle aree verdi, un’estensione di circa 135mila metri quadrati, da assegnare a soggetti diversi. Una novità assoluta, considerando che in passato la concessione gestionale era priva di rilevanza economica. Era infatti basata sul baratto: i proventi della struttura commerciale compensavano le spese di gestione.