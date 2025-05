Bam Circus, chiusura in grande stile: i giardini di Portanuova si riempiono di allegria

Milano, 19 maggio 2025 – Si è chiusa ieri con i giardini tra i grattacieli di Portanuova gremiti di persone la tre giorni all’insegna del teatro di strada e del circo contemporaneo del Bam Circus all’interno della Biblioteca degli Alberi.

Quest’anno erano oltre 40 gli appuntamenti, tutti gratuiti, in programma, con più di 75 artisti e 16 compagnie internazionali provenienti da nove Paesi.

L’appuntamento si è concluso ieri con le performance “C’est la Wheel” con biciclette acrobatiche e una ruota alta 5 metri, lo spettacolo trompe l’oeil itinerante “Les Dodos” con trampoli e marionette, e la grande parata finale “Aainjaa dice hola” che fonde percussioni, danza e teatro che si è unita alla maestosa parata di trampoli di Mademoiselle Paillette.

L’ultima giornata di questa terza edizione è partita alle dieci della mattina con i workshop per bambini per poi proseguire per tutta la mattina con performance dei gruppi italiani e internazionali.

Un campo di girasoli-girandole ha accolto i visitatori

“Volevamo celebrare il coraggio di andare oltre i limiti che ognuno di noi può avere, siano essi fisici, emotivi o psicologici, e di abbattere barriere sociali e geografiche. Ma in chiave positiva - ha spiegato in un’intervista al Giorno Francesca Colombo, direttrice generale culturale di Bam - È stato questo anche il filo conduttore nella selezione degli artisti, per accompagnare il pubblico, tra meraviglia e stupore, in un viaggio affascinante che celebra la bellezza della fragilità umana”.