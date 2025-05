Relativamente a Milano

Ma Milano è davvero così pericolosa? Jarabe De Palo, nel suo inno alla relatività, direbbe “dipende, da che punto guardi il mondo tutto dipende”. È vero che episodio dopo episodio, la nostra metropoli si sta costruendo una pessima fama, però, appunto, dipende. Una signora peruviana di Lima, naturalizzata italiana, l’altro giorno mi diceva che quella sì che è una città dove guardarsi le spalle, che anche in pieno giorno è facile essere vittime di rapina, “mentre invece a Milano io mi sento sicura”. Avrebbe qualcosa da ridire il signor Massimo C., aggredito con violenza mentre leggeva il giornale seduto su una panchina un assolato venerdì mattina. E, solo per citare uno dei più recenti ed eclatanti episodi, che dire del tredicenne accoltellato venerdì in viale Vittorio Veneto alle 14, per questioni di droga? Quindi sì, magari Milano è più sicura di Lima. Ma anche a queste latitudini non c’è più molto da stare allegri.