Brescia: incidente in A21, muore centauro di 30 anni

Brescia, 18 maggio 2025 - Gravissimo incidente stradale nella serata di domenica 18 maggio in territorio di Brescia. Un motociclista trentenne ha perso la vita mentre percorreva l'autostrada A21. Lo schianto si è verificato intorno alle 21 in prossimità del casello di Brescia sud.

Il centauro in base alle prime informazioni viaggiava in direzione di Brescia e all'altezza dell'uscita ha perso il controllo del mezzo. La dinamica non è ancora stata accertata con chiarezza ma sembra che la moto abbia tamponato un Suv.

La centrale di Prima emergenza Areu ha inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza ma purtroppo per il malcapitato non c'è stato nulla fare. L'uomo ha cessato di vivere ancora sull'asfalto. Altre quattro persone sono rimaste ferite (non gravemente).