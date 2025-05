Il sole illumina il fine settimana in Lombardia: anticipo dell’estate? No, arriva ancora il brutto tempo

Milano, 17 maggio 2025 – Si prospetta un fine settimana di tempo stabile in Lombardia, con giornate prevalentemente soleggiate grazie alla presenza dell’alta pressione che continua a interessare buona parte dell’Europa. Sabato 17 e domenica 18 maggio saranno due giornate favorevoli per stare all’aperto, anche se non mancheranno locali annuvolamenti e qualche breve pioggia sulle zone prealpine. Il peggioramento del tempo è atteso a partire da martedì, quando le piogge torneranno a bagnare gran parte della regione. Ma vediamo nel dettaglio come sarà il tempo, secondo le previsioni secondo gli esperti di 3Bmeteo.

Sabato 17 maggio, bel tempo e qualche nube sulle Prealpi

Sabato il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutta la Lombardia. Le basse pianure, sia occidentali che orientali, vivranno una giornata stabile, con ampie schiarite e un clima mite. Sulle zone pedemontane e sulle Prealpi occidentali il tempo resterà buono per tutta la giornata, ma nel pomeriggio non si escludono addensamenti nuvolosi più consistenti. Le Orobie e le Prealpi orientali saranno i settori più soggetti a variabilità, con nubi in aumento nelle ore centrali e la possibilità di deboli piogge nel pomeriggio. Anche sulle Alpi Retiche la nuvolosità aumenterà nel corso della giornata, pur senza fenomeni significativi. I venti soffieranno deboli dai quadranti nord-orientali, poi in rotazione da sud-ovest. Lo zero termico si collocherà intorno ai 2050 metri.

Domenica 18 maggio, alta pressione in rinforzo e clima più mite

Domenica il tempo migliorerà ulteriormente con l’alta pressione in rinforzo. La giornata sarà in prevalenza soleggiata, con qualche nube al mattino sulle pianure ma senza conseguenze. Su Alpi Retiche e pianure alte il cielo si manterrà sereno per tutto il giorno, mentre sulle Prealpi orientali è atteso un aumento della nuvolosità dal pomeriggio, con deboli piogge possibili in serata. Anche sulle Orobie il cielo potrà coprirsi nelle ore centrali, ma senza fenomeni significativi. I venti saranno deboli dai quadranti sud-occidentali e il limite dello zero termico salirà attorno ai 2200 metri, segnalando un generale rialzo delle temperature.

Lunedì 19 maggio ancora stabile, poi pioggia in arrivo

Lunedì il tempo resterà stabile in Lombardia, con ampie schiarite soprattutto al mattino. Su gran parte della regione il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, anche se nel pomeriggio le nubi torneranno ad aumentare sulle Orobie e sulle Prealpi orientali, dove non si escludono deboli piogge. In serata è attesa una graduale attenuazione della nuvolosità. I venti, deboli, ruoteranno dai quadranti sud-occidentali a quelli occidentali. Lo zero termico salirà ancora, portandosi intorno ai 2550 metri. Secondo gli esperti di 3Bmeteo, un peggioramento più marcato è atteso da martedì, quando le piogge torneranno a interessare in modo diffuso l’intera regione entro sera.