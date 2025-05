La logistica punta sui territori dell’asse Martesana. L’appello dei comitati dei cittadini ai sindaci: "Uno tsunami da governare"

Melzo (Milano), 19 maggio 2025 – Logistica in Martesana, "uno tsunami da governare anche dal basso", nuovo appello ai sindaci da parte di Acli e Cittadinanza Attiva Melzo per la costituzione di una cabina di regia fra sindaci e istituzioni di territorio. La nuova proposta, quella di una tavola rotonda, da organizzarsi al più presto, per un momento di confronto fra Comuni sui temi caldi: decreto Genova, istituzione delle Zone retroporto a logistica semplificata, progetti al vaglio, ipotesi di potenziamento di realtà dei trasporti già esistenti.

Le lettere appello

Due lettere appello negli anni scorsi e la proposta di un "Patto per la buona logistica" avevano avuto scarso riscontro. A corredo della proposta d’incontro una terza missiva. "L’istituzione della zona logistica semplificata “Porto e retroporto di Genova - scrivono Enrico Prina ed Ernesto Sbolli, rappresentanti rispettivamente dei gruppi CittadinanzAttiva e Acli Melzo – che comprende i Comuni di Melzo, Pioltello, Segrate e Vignate, avrà un impatto molto forte sui flussi di traffico, non solo nei Comuni interessati ma su tutto il territorio".

La logistica intermodale Rail Hub a Melzo

Visione strategica

I sindaci dei quattro Comuni siedono, inoltre, al tavolo del Comitato di indirizzo ministeriale, che avrà a breve il compiuto di dare attuazione al decreto e ai progetti: "Avrete dunque un importante ruolo strategico e di raccordo. Un punto di osservazione privilegiato, se si metterà in atto un coordinamento con gli altri sindaci del territorio".

Ancora: "Per governare lo sviluppo logistico dell’area Martesana, che nei prossimi anni si prevede in crescita esponenziale, c’è bisogno di una visione strategica, che coinvolga i sindaci, gli ambiti istituzionali superiori, e anche gli operatori. Per questo abbiamo intenzione di promuovere un incontro pubblico, alla presenza dei sindaci, del consigliere delegato alla mobilità di Città Metropolitana Marco Griguolo e di un esponente di AssoLogistica, che definiremo".

Il maxi hub di Contship

Il dibattito prosegue, e si attende la convocazione della seconda riunione del comitato di indirizzo. La prima, tre settimane fa, fu "procedurale" e di insediamento. "Ci aspettiamo – così Diego Boscaro, sindaco di Vignate – che a breve si entri nel merito dei progetti". Uno di questi, lo si sa, riguarda l’ancora ufficioso e ipotetico ampliamento su Vignate del maxi hub di trasporti Contship Italia di Melzo. "Ho scelto – dice Boscaro – di attendere, prima di aprire qualsiasi dibattito sul tema, di avere una certezza su progetto e numeri. Non ho avuto contatti con l’operatore, perché non reputo opportune corse in avanti. A breve, sicuramente, avremo qualche dettaglio".