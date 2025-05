Melegnano: lotta ai rifiuti. Bretella Cerca-Binasca volontari in azione: "Discarica a cielo aperto"

Oltre cento sacchi di rifiuti raccolti in appena quattro ore: è questo il risultato dell’iniziativa che ha visto protagonisti i volontari di “Puliamo la Terra” e di altre associazioni, tra cui i boy scout. Un vero e proprio esercito di giovani e meno giovani ha ripulito la bretella Cerca-Binasca, chiusa per l’occasione al traffico veicolare. "Una discarica a cielo aperto": i rifiuti, abbandonati da automobilisti, autotrasportatori di passaggio o gettati nelle scarpate dai soliti incivili, erano talmente numerosi che, al termine della raccolta, i ragazzi hanno costruito una sorta di auto da corsa ispirata alla Formula 1, utilizzando parte del materiale raccolto. Per rendere il tutto ancora più realistico, hanno persino ricreato una corsia d’ingresso ai box, simile a quella di un autodromo, disponendo in fila le bottiglie di vetro recuperate. L’iniziativa è stata patrocinata dalla Città Metropolitana di Milano e sostenuta dai Comuni di San Giuliano, Melegnano e Colturano, che ora stanno valutando l’installazione di sistemi di videosorveglianza lungo la strada per scoraggiare nuovi abbandoni. Solo a fine gennaio dello scorso anno, gli stessi volontari erano intervenuti per ripulire la bretella, rimuovendo una quantità impressionante di rifiuti. Un lavoro immenso, purtroppo vanificato in appena sedici mesi. Ma i volontari non si sono arresi e anche questa volta hanno svolto un’opera straordinaria. Presente sul posto anche il sindaco di Colturano, Giulio Guala: "Oltre cinquanta volontari di Puliamo la Terra, insieme agli scout di San Donato e San Giuliano. Tante persone che hanno voglia di fare qualcosa per il bene del nostro territorio. Siamo ancora troppo pochi, ma per fortuna ci siamo. Avevamo già organizzato un’iniziativa simile lo scorso anno, e oggi ci troviamo di nuovo a raccogliere una quantità enorme di immondizia. Ancora troppi incivili, ma per fortuna la sensibilizzazione tra i giovani sta crescendo, anche grazie ai progetti nelle scuole, e questo fa ben sperare". Tra i rifiuti, sono state trovate anche centinaia di bottiglie, molte ancora piene: tra queste, barattoli di passata di pomodoro scaduta e poi gettata via. Per consentire l’intervento in sicurezza dei volontari, la bretella Cerca-Binasca è stata chiusa al traffico dalle 9 alle 13 di ieri mattina, con deviazioni su percorsi alternativi.