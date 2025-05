Investito nella notte è in gravi condizioni

Grave incidente stradale la scorsa notte a Ponte Sesto, a poca distanza dal cimitero. Un uomo, per ora senza identità ma presumibilmente di origine straniera, è stato investito da un’auto intorno alle 3.40 in via Giosuè Carducci, all’altezza dell’incrocio con via Di Vittorio, una strada intercomunale che collega Rozzano a Opera. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Opera e un’automedica. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Humanitas, dove risulta ricoverato in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto in una zona periferica, in una stradina senza uscita per le auto. Resta da chiarire la dinamica del sinistro e, soprattutto, perché l’uomo si trovasse lì a quell’ora della notte. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

Mas.Sag.