Oltre 2mila multe in 4 mesi: la protesta arriva in consiglio

La rivolta dei tartassati: 2.431 multe in quattro mesi, per un incasso da parte dell’amministrazione comunale pari a 133mila euro. Sono le sanzioni rilevate dalle telecamere del varco elettronico di via dell’Agricoltura, unico accesso al piazzale della stazione, tra il 1° gennaio e il 30 aprile. Vasile Roman, capogruppo di Forza Italia, ha sollevato la questione in consiglio comunale dopo aver ricevuto centinaia di segnalazioni da parte dei cittadini multati. "È evidente che le informazioni fornite e la segnaletica non sono sufficienti - spiega Roman -. La segnaletica è poco visibile, posizionata male e non consente di capire chiaramente che si sta entrando in una Ztl controllata da telecamere. Inoltre, l’informazione data ai cittadini è stata evidentemente insufficiente. Durante la fase sperimentale, si sarebbe potuta inviare ai trasgressori una semplice segnalazione, e non comminare 2.431 multe per oltre 133mila euro. Molti cittadini sono stati sanzionati senza nemmeno sapere perché".

Per questo motivo è stata avviata una petizione popolare, online su change.org, per chiedere: la sospensione del varco elettronico, il controllo e il riposizionamento della segnaletica, e l’annullamento in autotutela delle sanzioni emesse finora. Per raggiungere il piazzale della stazione, l’unico accesso è da via dell’Agricoltura, dove da anni vige un divieto d’accesso mai effettivamente controllato. Molti, soprattutto in caso di pioggia, entrano nel piazzale - sede dell’hub degli autobus - per attendere amici e parenti in arrivo in treno. Alla fine dello scorso anno, l’Amministrazione ha annunciato che l’accesso alla stazione - vietato ai mezzi privati salvo alcune eccezioni - sarebbe stato controllato da telecamere, e che da gennaio il varco sarebbe stato attivato con sanzioni per i trasgressori. Tuttavia, in molti, verosimilmente, non si sono accorti della presenza delle telecamere. E così, sono fioccate le multe.

Mas.Sag.