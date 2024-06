Spacciava sull’auto parcheggiata in doppia fila: arrestato il rapper Daxter

Milano, 21 giugno 2023 – Dal rap alle manette. Nel pomeriggio di giovedì 20 giugno, gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato il ventiseienne albanese Eraldo Cekrezi, in arte Daxter, artista nato a Durazzo e trasferitosi da bambino in Italia con la famiglia.

Gli investigatori di via Fatebenefratelli lo hanno bloccato in via Savona: con sé aveva diverse dosi di cocaina e duemila euro in contanti.

Uno scatto promozionale del rapper Daxter

In via Moscova

I poliziotti in borghese della sezione "Contrasto al crimine diffuso", coordinati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Filippo Bosi, hanno notato uno strano viavai vicino a una Citroen C3 parcheggiata in seconda fila in via Moscova: sospettando che il conducente dell'auto stesse smerciando droga ad alcuni clienti, hanno deciso di monitorarne i movimenti.

In via Savona

A un certo punto, la C3 si è spostata in via Savona: lì l'auto si è fermata, ed è salito a bordo un turista australiano per comprare una dose di cocaina. I poliziotti sono intervenuti per bloccare acquirente e pusher: il primo è stato sanzionato in via amministrativa e segnalato come assunto alla Prefettura; il secondo è stato ammanettato e portato in Questura.

In auto sono stati trovati 19 dosi di cocaina per un peso totale di 16,5 grammi e duemila euro in contanti.

La carriera

Cekrezi, in arte Daxter, ha iniziato con le classiche "battle" di freestyle, vincendo vari contest regionali. A fine 2018 ha pubblicato la sua prima traccia ufficiale, “Diamante”; nei tre anni successivi, ha partecipato alla traccia collettiva “Dio perdonami”, insieme a Shaka Muni, Il Ghost, Korbe, Capozanarky e Nettuno.