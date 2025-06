Bicocca, in due per il posto da rettore. Passo indietro del candidato Gorini: "Ai miei chiedo di votare Orlandi"

Passo indietro del professore di Fisica Giuseppe Gorini, alla vigilia delle elezioni per il rettorato dell’università di Milano-Bicocca. Ufficialmente non si è ritirato dalla corsa, perché sono scaduti i termini per farlo, ma ha inviato un accorato messaggio alla comunità accademica, a colleghi e studenti, sfilandosi di fatto dalla competizione e invitando all’unità. "La mia candidatura a rettore è nata alcuni mesi fa con l’intento di costruire un percorso in grado di proseguire lo sviluppo dell’ateneo valorizzandone tutte le componenti – scrive Gorini –. L’esito della prima votazione dà una chiara indicazione: se, da un lato, la mia proposta ha ricevuto apprezzamento, dall’altro lato emerge la chiara preferenza come nuovo rettore per il prof Orlandi (attuale prorettore vicario, con delega alla ricerca, ndr). Nelle ultime settimane ho più volte sottolineato l’importanza della unità dell’ateneo. Coerentemente, per favorire uno spirito unitario soprattutto in questo delicato momento di transizione, comunico la mia intenzione di non proseguire nella competizione per la carica di rettore; e do l’indicazione a chi mi ha votato di sostenere Orlandi nelle prossime votazioni". Poi, la promessa: "Non mancherà in ogni caso il mio impegno futuro perché l’ateneo continui a crescere nella sua attrattività e come hub internazionale della ricerca e della formazione".

Oggi professori, personale tecnico e amministrativo e rappresentanti degli studenti torneranno alle urne “virtuali” per il secondo turno. Martedì aveva votato l’81,76% degli aventi diritto ma nessuno dei candidati aveva raggiunto la maggioranza assoluta. In testa il prorettore vicario e protettore alla Ricerca Marco Emilio Orlandi, professore di Chimica analitica, con 541,55 preferenze. Secondo Marco Antoniotti, ordinario di Informatica e direttore del dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione (303,95 voti). Terzo Giuseppe Gorini, ordinario di Fisica e, da gennaio, componente del Cda dell’ateneo, con 279,30 preferenze. Anche oggi servirà la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto per la proclamazione del rettore. Chi sarà eletto resterà in carica fino al 2031 e raccoglierà il testimone dalla rettrice e presidente della Crui, Giovanna Iannantuoni.

