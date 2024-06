Ricercato in Germania: arrestato rapper DjArow

Varese – In Germania DjArow è un rapper conosciuto, ma da lì Giuseppe Furnò, 38 anni, nato a Varese, era fuggito, destinatario di un mandato di arresto europeo per reati commessi nel 2015. Nel pomeriggio di mercoledì i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Novara, al termine di una breve ma serrata attività investigativa, costituita da servizi di osservazione, controllo e pedinamento, lo hanno rintracciato e arrestato a Lesa.

Il rapper risulta attualmente domiciliato sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, ma di fatto da anni residente in Germania, dove è stato condannato in via definitiva nel 2022 a 5 anni e 9 mesi per rapina aggravata, istigazione a delinquere e lesioni personali volontarie, tutti reati commessi in territorio tedesco nel 2015. Per non essere rintracciato, si era trasferito a Lesa, dove però è stato individuato dai carabinieri e arrestato. Ora è in carcere a Novara a disposizione dell’autorità giudiziaria.