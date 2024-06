Notte di risse tra Lodi e Codogno: botte e coltellate tra ragazzi

Codogno (Lodi)- Notte di sangue a Codogno in pieno centro storico: un ragazzo italiano di 20 anni è stato trasportato in condizioni serie all'ospedale di Cremona con ferite profonde da taglio al collo e alla testa dopo una furibonda lite con un'altra persona. L'episodio è avvenuto poco dopo l'una: il giovane è stato soccorso in piazza Novello dove i soccorritori lo hanno trovato seduto con una grave emorragia in corso, ma le tracce di sangue proseguono in diversi punti nella vicina piazza Cairoli, segno che il ferito si è allontanato in tutta fretta dal luogo della rissa. Probabilmente il punto esatto dell'accoltellamento è localizzato tra il parco e il Mercato Coperto; successivamente il 20enne si è spostato verso piazza Cairoli e, costeggiando il muro, ha raggiunto poi piazza Novello dopo circa duecento metri di corsa disperata. Ancora misteriose le cause del grave episodio: stanno indagando i carabinieri e, per capire la dinamica, potrebbero essere utilizzate le telecamere del comune che sorvegliano il "cuore" della città. Notte di violenza anche a Lodi città: a mezzanotte e mezza si è scatenata infatti una rissa in strada in via Maddalena, nel tratto tra via Maffeo Vegio e via Lodino, e sul posto sono sopraggiunti i carabinieri e i sanitari del 118 dopo la chiamata ma sembra non abbiano trovato nessuno.

Probabilmente i contendenti si sono dileguati dopo il confronto a suon di botte. Ora saranno i militari dell'Arma a dover ricostruire cosa sia successo in piena notte. Tintinnio di coltelli invece due ore più tardi, attorno alle 2.30, sempre a Lodi, ma questa volta in via Cavallotti, a due passi dal ponte oltre l'Adda. Questa volte il 118 ha soccorso un uomo che fortunatamente è stato ricoverato in ospedale a Lodi in codice verde. Indaga la Questura: occorre capire se i due episodi sono collegati visto che gli scenari distano tra di loro poche centinaia di metri.