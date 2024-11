Allarme a Cusago, trovata la legionella in due condomini: finora 56 casi e 4 morti

Cusago (Milano), 25 novembre 2024 – Si allarga l’area del sud Milano dove è stato riscontrato il batterio della legionella. La diffusione, e la preoccupazione, era cominciata ad aprile, con i primi cluster tra Buccinasco e Corsico, quest’ultimo con maggiori casi rilevati in questi mesi, ma con una crescita che era diminuita sensibilmente nelle ultime settimane. Due giorni fa, i casi sono stati rilevati anche a Cesano Boscone, con 5 pazienti positivi alla legionella nel quartiere Tessera. Ora, anche a Cusago è stata rilevata la presenza del batterio.

“Abbiamo ricevuto una segnalazione sulla presenza di legionella in un condominio a Monzoro – spiegano dal Comune di Cusago –. Ci siamo attivati per verificare la fondatezza di questa segnalazione e abbiamo preso contatto con l’amministratore del condomino in questione, il quale ci ha inviato la documentazione di analisi eseguite che attestavano la positività alla legionella. Si tratta – proseguono dal Comune – di una segnalazione dovuta ad analisi all’interno di un plesso privato e non di una situazione legata a malessere a persone, quindi le procedure non prevedono l’attivazione del protocollo Ats per la legionella e avendo ricevuto conferma che Cap esegue mensilmente analisi sulla rete del Comune ed è garantita l’assenza del batterio fino ai contatori in tutto il Comune, abbiamo attivato gli enti e uffici interessati”.

Le analisi riguardano due condomini e i residenti sono stati informati, mentre le procedure di sanificazione sono in atto. Almeno per ora, sul territorio non sono stati riscontrati casi positivi. In totale, secondo i dati riportati da Ats, da aprile sono stati contati 56 pazienti (31 femmine e 25 maschi); l’89% presentava diversi fattori di rischio per lo sviluppo dell’infezione. Quattro i decessi. Si tratta, per la maggior parte dei pazienti, di anziani con patologie.