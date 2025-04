Asilo sanificato. La Legionella ora è sparita

Filtri e lavaggio del serbatorio dell’acqua all’asilo nido comunale Girotondo di Villasanta hanno funzionato contro la legionella. L’intervento di sanificazione effettuato a marzo è da considerarsi riuscito con efficacia e i nuovi campionamenti sull’acqua sono tutti negativi. La relazione trasmessa al Comune di Villasanta da una società specializzata il 31 marzo scorso informa che i campionamenti per la Legionella effettuati hanno dato tutti esito negativo. Il processo di sanificazione e verifica era stato avviato lo scorso 25 febbraio, quando un’indagine sull’edificio comunale di via Resega aveva rilevato la positività al batterio Legionella. Dal momento della scoperta, il Comune si era immediatamente attivato secondo gli obblighi di legge, relazionandosi con gli enti sanitari competenti: medico del lavoro, Ufficio Igiene e Ufficio Sorveglianza di Ats Brianza. Lo stesso giorno era stata chiusa l’acqua calda sanitaria per azzerare il rischio di infezione, mantenendo in esercizio la struttura. Intanto veniva incaricata un’azienda specializzata per l’installazione di filtri a uso medicale antilegionellosi certificati e veniva programmato un intervento di lavaggio e passivazione del serbatoio di produzione acqua calda a uso sanitario. Sabato 1 marzo (ad asilo chiuso) veniva effettuata la sanificazione dell’intero impianto. Come previsto dalle linee guida, a distanza di 48 ore sono stati eseguiti i campionamenti i cui esiti sono arrivati il 31 marzo: valori negativi in tutti i prelievi, in linea con le attese, a conferma dell’efficacia dell’intervento. L’iter prevede ulteriori controlli microbiologici a un mese di distanza (il 1° aprile), a tre e a 6 mesi.

C.B.